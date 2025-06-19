На Одещині знайшли тіло дівчинки, яка зникла ввечері 18 червня

На Одещині знайшли тіло 7-річної дівчинки, яка була у розшуку
На Одещині розшукували безвісти зниклу кілька днів тому семирічну Соломію Тарасюк. На жаль, дівчину знайшли мертвою, правоохоронці з'ясовують всі обставини трагедії.
Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.
Подробиці трагедії
7-річна Соломія Тарасюк вийшла з дому ввечері 18 червня, і зникла без вісті. Пошуки тривали менше доби, але, на жаль, щойно правоохоронці знайшли малолітню дівчинку мертвою. Наразі поліцейські працюють з чоловіком, який ймовірно причетний до смерті дитини. Обставини трагічної події поки встановлюються.
"На превеликий жаль, дитину знайдено мертвою. Обставини трагічної події встановлюються",— йдеться у повідомленні правоохоронців.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про поліцейську, яка збила 7-річну дівчинку на пішоходному переході. А також про те, як тіло зниклої 16-річної одеситки знайшли у Львівській області.
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