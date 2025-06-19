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Головна Одеса На Одещині знайшли тіло 7-річної дівчинки, яка була у розшуку

На Одещині знайшли тіло 7-річної дівчинки, яка була у розшуку

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Дата публікації: 19 червня 2025 16:12
На Одещині знайшли тіло дівчинки, яка зникла ввечері 18 червня
Соломія Тарасюк. Фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області
Ключові моменти Подробиці трагедії

На Одещині розшукували безвісти зниклу кілька днів тому семирічну Соломію Тарасюк. На жаль, дівчину знайшли мертвою, правоохоронці з'ясовують всі обставини трагедії.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

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Подробиці трагедії

7-річна Соломія Тарасюк вийшла з дому ввечері 18 червня, і зникла без вісті. Пошуки тривали менше доби, але, на жаль, щойно правоохоронці знайшли малолітню дівчинку мертвою. Наразі поліцейські працюють з чоловіком, який ймовірно причетний до смерті дитини. Обставини трагічної події поки встановлюються.

"На превеликий жаль, дитину знайдено мертвою. Обставини трагічної події встановлюються",— йдеться у повідомленні правоохоронців.

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Повідомлення поліції. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно ми писали про поліцейську, яка збила 7-річну дівчинку на пішоходному переході. А також про те, як тіло зниклої 16-річної одеситки знайшли у Львівській області.

Одеса діти Одеська область Новини Одеси Нацполіція
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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