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Главная Одесса На Одесчине нашли тело 7-летней девочки, которая была в розыске

На Одесчине нашли тело 7-летней девочки, которая была в розыске

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Дата публикации 19 июня 2025 16:12
В Одесской области нашли тело девочки, которая пропала вечером 18 июня
Соломия Тарасюк. Фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области
Ключові моменти Подробности трагедии

В Одесской области разыскивали без вести пропавшую несколько дней назад семилетнюю Соломию Тарасюк. К сожалению, девушку нашли мертвой, правоохранители выясняют все обстоятельства трагедии.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

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Подробности трагедии

7-летняя Соломия Тарасюк вышла из дома вечером 18 июня, и пропала без вести. Поиски продолжались менее суток, но, к сожалению, только что правоохранители нашли малолетнюю девочку мертвой. Сейчас полицейские работают с мужчиной, который вероятно причастен к смерти ребенка. Обстоятельства трагического события пока устанавливаются.

"К большому сожалению, ребенок найден мертвым. Обстоятельства трагического события устанавливаются",— говорится в сообщении правоохранителей.

Нашли тело девочки, которая вчера пропала на Одесчине — детали - фото 1
Сообщение полиции. Фото: скриншот

Напомним, недавно мы писали о полицейской, которая сбила 7-летнюю девочку на пешеходном переходе. А также о том, как тело пропавшей 16-летней одесситки нашли во Львовской области.

Одесса дети Одесская область Новости Одессы Нацполиция
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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