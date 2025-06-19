В Одесской области нашли тело девочки, которая пропала вечером 18 июня

Соломия Тарасюк. Фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области

В Одесской области разыскивали без вести пропавшую несколько дней назад семилетнюю Соломию Тарасюк. К сожалению, девушку нашли мертвой, правоохранители выясняют все обстоятельства трагедии.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

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Подробности трагедии

7-летняя Соломия Тарасюк вышла из дома вечером 18 июня, и пропала без вести. Поиски продолжались менее суток, но, к сожалению, только что правоохранители нашли малолетнюю девочку мертвой. Сейчас полицейские работают с мужчиной, который вероятно причастен к смерти ребенка. Обстоятельства трагического события пока устанавливаются.

"К большому сожалению, ребенок найден мертвым. Обстоятельства трагического события устанавливаются",— говорится в сообщении правоохранителей.

Сообщение полиции. Фото: скриншот

Напомним, недавно мы писали о полицейской, которая сбила 7-летнюю девочку на пешеходном переходе. А также о том, как тело пропавшей 16-летней одесситки нашли во Львовской области.