На Львовщине нашли тело несовершеннолетней одесситки

Анастасия Парфенова. Фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области

Во Львовской области нашли тело 16-летней девочки, которая исчезла из своего дома в Одессе 16 марта. Предварительно, признаков насильственной смерти не обнаружили.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

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Подробности дела

Информацию о том, что 16-летняя Анастасия Парфенова пропала из дома в Одессе, полицейские получили от ее матери ночью 22 марта. По данному факту одесские правоохранители начали производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) и объявили ее в розыск. Присоединилась к поискам и общественность. Но, к сожалению, тело девушки было обнаружено на территории одного из населенных пунктов Львовщины. По предварительной информации судебно-медицинского эксперта, признаки насильственной смерти на ее теле отсутствуют. Сейчас устанавливаются все обстоятельства трагедии. Известно, что девочка и раньше пропадала, не предупредив родителей.

Напомним, недавно мы писали о теракте в Одессе. А также о ребенке, который работал на ФСБ в Тернополе.