Теракт у відділку поліції в Одесі

Поліцейський за протоколом. Фото ілюстративне: ГУНП в Одеській області

Правоохоронці встановили особу жінки, яка 23 березня принесла вибухівку до райвідділку національної поліції в Одесі. Наразі слідчі встановлюють мотиви злочину.

Про це повідомила речниця Національної поліції України Юлія Гірдвіліс в рамках марафону "Єдині новини".

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Встановили особу

За словами речниці національної поліції України Юлії Гірдвіліс, вибухівку до відділку нацполіції в Одесі принесла місцева жителька, 1989 року народження. Крім того, слідство не виключає, що теракт був виконаний на замовлення спецслужб РФ. Тому обставини розслідує Служба безпеки України.

Що робити у разі вербування спецслужбами

Спецслужби Росії нерідко за гроші вербують українців для скоєння терактів. У нацполіції наголошують: такі люди частіше за все самі становляться жертвами, тому виконувати завдання ФСБ вкрай небезпечно.

"Таке починається з простих завдань, але потім вони стають складнішими, як, наприклад, принести кудись вибухівку. Коли люди починають розуміти, що це небезпечно, вони починають шантажувати громадян, що можуть передати цю інформацію до поліції та СБУ. Але у разі погодження виконавці самі можуть бути ліквідовані", — каже речниця національної поліції України Юлії Гірдвіліс.

Теракт у відділку поліції

Нагадаємо, вибух пролунав 23 березня близько 18:00 після того, як до управління поліції увійшла жінка з пакетом, в якому була вибухівка. Троє поліцейських отримали незначні ушкодження. Їм було надано медичну допомогу.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про звернення СБУ щодо терактів. А також про дитину, яка працювала на ФСБ в Тернополі.