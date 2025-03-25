Теракт в отделении полиции в Одессе

Полицейский за протоколом. Фото иллюстративное: ГУНП в Одесской области

Правоохранители установили личность женщины, которая 23 марта принесла взрывчатку в райотдел национальной полиции в Одессе. Сейчас следователи устанавливают мотивы преступления.

Об этом сообщила пресс-секретарь Национальной полиции Украины Юлия Гирдвилис в рамках марафона "Единые новости".

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Установили личность

По словам пресс-секретаря национальной полиции Украины Юлии Гирдвилис, взрывчатку в отделение нацполиции в Одессе принесла местная жительница 1989 года рождения. Кроме того, следствие не исключает, что теракт был выполнен по заказу спецслужб РФ. Поэтому обстоятельства расследует Служба безопасности Украины.

Что делать в случае вербовки спецслужбами

Спецслужбы России нередко за деньги вербуют украинцев для совершения терактов. В нацполиции отмечают: такие люди чаще всего сами становятся жертвами, поэтому выполнять задания ФСБ крайне опасно.

"Такое начинается с простых задач, но потом они становятся более сложными, как, например, принести куда-то взрывчатку. Когда люди начинают понимать, что это опасно, они начинают шантажировать граждан, что могут передать эту информацию в полицию и СБУ. Но в случае согласования исполнители сами могут быть ликвидированы", — говорит пресс-секретарь национальной полиции Украины Юлии Гирдвилис.

Теракт в отделении полиции

Напомним, взрыв прогремел 23 марта около 18:00, после того, как в управление полиции вошла женщина с пакетом, в котором была взрывчатка. Трое полицейских получили незначительные повреждения. Им была оказана медицинская помощь.

Напомним, недавно мы писали об обращении СБУ относительно терактов. А также о ребенке, который работал на ФСБ в Тернополе.