Взрыв в здании полиции в Одесской области в Беляевке — в СБУ заявили о теракте

Следователи работают на месте происшествия. Иллюстративное фото: Общественное Одесса

Служба безопасности Украины классифицировала взрыв в здании полиции в Беляевке Одесской области, произошедший 23 марта, как попытку теракта. По факту происшествия уже открыто соответствующее уголовное производство.

Об этом сообщили в пресс-службе Управления СБУ в Одесской области.

Читайте также:

Теракт в Одесской области

В спецслужбе отметили, что досудебное расследование продолжается по статье Уголовного кодекса Украины — террористический акт.

"По данным следствия, взрыв прогремел сегодня около 18 часов после того, как в управление полиции вошла женщина с пакетом, в котором, предварительно, могла быть взрывчатка. Трое полицейских получили лишь незначительные повреждения. Им оказана медицинская помощь. Осмотр места происшествия проводят следователи СБУ", — говорится в сообщении.

Сообщение Управления СБ Украины в Одесской области в Facebook

Напомним, 23 марта в управлении полиции в Беляевке Одесской области произошел взрыв, в результате которого погибла женщина, а трое полицейских получили ранения. По предварительным данным, взрывчатку могла пронести сама погибшая. Впоследствии в соцсетях распространили видео последствий взрыва.