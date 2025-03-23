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СБУ назвала взрыв в здании полиции на Одещине терактом — детали

23 марта 2025 20:57
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Взрыв в здании полиции в Одесской области в Беляевке — в СБУ заявили о теракте
Следователи работают на месте происшествия. Иллюстративное фото: Общественное Одесса
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

Служба безопасности Украины классифицировала взрыв в здании полиции в Беляевке Одесской области, произошедший 23 марта, как попытку теракта. По факту происшествия уже открыто соответствующее уголовное производство.

Об этом сообщили в пресс-службе Управления СБУ в Одесской области.

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В спецслужбе отметили, что досудебное расследование продолжается по статье Уголовного кодекса Украины — террористический акт.

"По данным следствия, взрыв прогремел сегодня около 18 часов после того, как в управление полиции вошла женщина с пакетом, в котором, предварительно, могла быть взрывчатка. Трое полицейских получили лишь незначительные повреждения. Им оказана медицинская помощь. Осмотр места происшествия проводят следователи СБУ", — говорится в сообщении.

Вибух в управлінні поліції у Біляївці
Сообщение Управления СБ Украины в Одесской области в Facebook

Напомним, 23 марта в управлении полиции в Беляевке Одесской области произошел взрыв, в результате которого погибла женщина, а трое полицейских получили ранения. По предварительным данным, взрывчатку могла пронести сама погибшая. Впоследствии в соцсетях распространили видео последствий взрыва.

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