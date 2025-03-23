Вибух у відділку поліції у Біляївці Одеської області — троє поліцейських отримали поранення

Правоохоронці працюють на місці події. Ілюстративне фото: Нацполіція

Унаслідок вибуху у відділку поліції міста Біляївка Одеської області троє поліцейських отримали поранення, їм надається медична допомога. На місці події працюють правоохоронці.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Одеської області у Facebook.

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За інформацією правоохоронців, під час вибуху постраждали троє працівників поліції. Вони наразі отримують медичну допомогу.

"Вибух пролунав сьогодні близько 18-ї години після того, як до управління поліції увійшла жінка з пакетом, у якому, ймовірно, могла бути вибухівка. На місці події працюють правоохоронці, медики, рятувальники. Розслідування здійснюватиметься УСБУ в Одеській області", — йдеться у повідомленні.

Повідомлення поліції Одеської області у Facebook

Раніше у пресслужбі поліції Одеської області зазначили, що на місці події працюють представники Служби безпеки України. Тим часом у соцмережах поширили відео наслідків вибуху.