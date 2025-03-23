Взрыв в отделении полиции в Беляевке Одесской области — трое полицейских получили ранения

Правоохранители работают на месте происшествия. Иллюстративное фото: Нацполиция

В результате взрыва в отделении полиции города Беляевка Одесской области трое полицейских получили ранения, им оказывается медицинская помощь. На месте происшествия работают правоохранители.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Одесской области в Facebook.

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Первые официальные подробности о взрыве

По информации правоохранителей, во время взрыва пострадали трое сотрудников полиции. Они сейчас получают медицинскую помощь.

"Взрыв прогремел сегодня около 18 часов после того, как в управление полиции вошла женщина с пакетом, в котором, вероятно, могла быть взрывчатка. На месте происшествия работают правоохранители, медики, спасатели. Расследование будет осуществляться УСБУ в Одесской области", — говорится в сообщении.

Сообщение полиции Одесской области в Facebook

Ранее в пресс-службе полиции Одесской области отметили, что на месте происшествия работают представители Службы безопасности Украины. Тем временем в соцсетях распространили видео последствий взрыва.