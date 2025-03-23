На Одещині стався вибух — є загибла

На Одещині в будівлі поліції стався вибух — є загибла
У неділю, 23 березня, в Одеській області в будівлі поліції стався потужний вибух. Відомо про загиблу жінку.
Про це інформує пресслужба поліції Одещини.
Вибух на Одещині — загинула жінка
Сьогодні, 23 березня, в Одеській області в будівлі поліції стався вибух, внаслідок чого загинула жінка. На місці події працюють правоохоронці та працівники Служби безпеки України. Обставини та деталі встановлюються.
"Унаслідок події загинула жінка, є потерпілі. На місці працюють поліцейські та працівники СБУ. Обставини та деталі встановлюються. Деталі згодом", — йдеться у повідомленні пресслужби поліції Одещини.
Нагадаємо, що нещодавно на узбережжі Одеської області виявили морську міну. Її оперативно знешкодили.
Зокрема, в ніч проти 23 березня у Києві лунали потужні вибухи. Росіяни атакували столицю ударними дронами.
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