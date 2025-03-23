В Одесской области произошел взрыв - есть погибшая

Полицейские на месте инцидента. Иллюстративное фото: Нацполиция

В воскресенье, 23 марта, в Одесской области в здании полиции произошел мощный взрыв. Известно о погибшей женщине.

Об этом информирует пресс-служба полиции Одесской области.

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Скриншот сообщения полиции Одесской области/Facebook

Взрыв в Одесской области — погибла женщина

Сегодня, 23 марта, в Одесской области в здании полиции произошел взрыв, в результате чего погибла женщина. На месте происшествия работают правоохранители и сотрудники Службы безопасности Украины. Обстоятельства и детали устанавливаются.

"В результате происшествия погибла женщина, есть пострадавшие. На месте работают полицейские и сотрудники СБУ. Обстоятельства и детали устанавливаются. Детали позже", — говорится в сообщении пресс-службы полиции Одесской области.

Напомним, что недавно на побережье Одесской областиобнаружили морскую мину. Ее оперативно обезвредили.

В частности, в ночь на 23 марта в Киеве раздавались мощные взрывы. Россияне атаковали столицу ударными дронами.