Реконструкція Біляївського ліцею №3 — тендер на 155 млн грн

В Одеській області реконструюють ліцей за понад 155 млн грн
В Одеській області запланували реконструкцію Біляївського ліцею №3. Проєкт передбачає значне оновлення навчального закладу, включно з добудовою приміщень, новим обладнанням та доброустрій території. Загальна вартість робіт перевищує 155 мільйонів гривень.
Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.
Більше про тендер
Тендер на реконструкцію закладу оголосив Департамент капітального будівництва Одеської обласної адміністрації. Згідно з документацією, очікувана вартість робіт становить понад 155 508 819 грн. Фінансування відбуватиметься коштом обласного та місцевого бюджетів. Подати пропозиції можна до 7 квітня 2025 року, а завершення реконструкції заплановане на серпень 2026 року.
Що планують зробити
Проєкт передбачає розширення навчальних площ, облаштування безбар’єрного середовища та оновлення території. У дворі ліцею висадять дерева, багаторічні квіти та рулонний газон.
Окрім будівельних робіт, значна увага приділена модернізації матеріально-технічної бази. Заплановано закупівлю:
- Освітнього обладнання: мультимедійні дошки, телевізори з Wi-Fi, проєктори, системи оповіщення про пожежу;
- Меблів для класів і гуртожитку: одномісні та двомісні учнівські столи, триповерхові дитячі ліжка-трансформери, шафи для одягу та канцелярії;
- Кухонного обладнання: мікрохвильові печі, кухонні стінки, кулери для води;
- Систем життєзабезпечення: каскадна котельня, дизельний генератор, система вентиляції та очищення повітря, водоочисні установки, помпове обладнання;
- Системи безпеки: відеоспостереження, сигналізація, пожежні сповіщувачі, датчики температури та води.
Нагадаємо, в Одеській області оголосили тендер на будівництво сучасної споруди подвійного призначення за понад 120 млн грн. Також ми писали, що на трасах Одещини запрацюють нові камери автофіксації.
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