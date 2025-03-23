Реконструкція Біляївського ліцею №3 — тендер на 155 млн грн

Біляївський ліцей №3. Фото: bilyayivka.city

В Одеській області запланували реконструкцію Біляївського ліцею №3. Проєкт передбачає значне оновлення навчального закладу, включно з добудовою приміщень, новим обладнанням та доброустрій території. Загальна вартість робіт перевищує 155 мільйонів гривень.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

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Більше про тендер

Тендер на реконструкцію закладу оголосив Департамент капітального будівництва Одеської обласної адміністрації. Згідно з документацією, очікувана вартість робіт становить понад 155 508 819 грн. Фінансування відбуватиметься коштом обласного та місцевого бюджетів. Подати пропозиції можна до 7 квітня 2025 року, а завершення реконструкції заплановане на серпень 2026 року.

Що планують зробити

Проєкт передбачає розширення навчальних площ, облаштування безбар’єрного середовища та оновлення території. У дворі ліцею висадять дерева, багаторічні квіти та рулонний газон.

Окрім будівельних робіт, значна увага приділена модернізації матеріально-технічної бази. Заплановано закупівлю:

Освітнього обладнання: мультимедійні дошки, телевізори з Wi-Fi, проєктори, системи оповіщення про пожежу;

Меблів для класів і гуртожитку: одномісні та двомісні учнівські столи, триповерхові дитячі ліжка-трансформери, шафи для одягу та канцелярії;

Кухонного обладнання: мікрохвильові печі, кухонні стінки, кулери для води;

Систем життєзабезпечення: каскадна котельня, дизельний генератор, система вентиляції та очищення повітря, водоочисні установки, помпове обладнання;

Системи безпеки: відеоспостереження, сигналізація, пожежні сповіщувачі, датчики температури та води.

Нагадаємо, в Одеській області оголосили тендер на будівництво сучасної споруди подвійного призначення за понад 120 млн грн. Також ми писали, що на трасах Одещини запрацюють нові камери автофіксації.