Реконструкция Беляевского лицея №3 - тендер на 155 млн грн

Беляевский лицей №3. Фото: bilyayivka.city

В Одесской области запланировали реконструкцию Беляевского лицея №3. Проект предусматривает значительное обновление учебного заведения, включая достройку помещений, новое оборудование и благоустройство территории. Общая стоимость работ превышает 155 миллионов гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали из портала электронных закупок Prozorro.

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Больше о тендере

Тендер на реконструкцию заведения объявил Департамент капитального строительства Одесской областной администрации. Согласно документации, ожидаемая стоимость работ составляет более 155 508 819 грн. Финансирование будет происходить за счет областного и местного бюджетов. Подать предложения можно до 7 апреля 2025 года, а завершение реконструкции запланировано на август 2026 года.

Что планируют сделать

Проект предусматривает расширение учебных площадей, обустройство безбарьерной среды и обновление территории. Во дворе лицея высадят деревья, многолетние цветы и рулонный газон.

Кроме строительных работ, значительное внимание уделено модернизации материально-технической базы. Запланирована закупка:

образовательного оборудования: мультимедийные доски, телевизоры с Wi-Fi, проекторы, системы оповещения о пожаре;

мебели для классов и общежития: одноместные и двухместные ученические столы, трехэтажные детские кровати-трансформеры, шкафы для одежды и канцелярии;

кухонного оборудования: микроволновые печи, кухонные стенки, кулеры для воды;

систем жизнеобеспечения: каскадная котельная, дизельный генератор, система вентиляции и очистки воздуха, водоочистные установки, насосное оборудование;

системы безопасности: видеонаблюдение, сигнализация, пожарные извещатели, датчики температуры и воды.

Напомним, в Одесской области объявили тендер на строительство современного сооружения двойного назначения за более 120 млн грн. Также мы писали, что на трассах Одесской области заработают новые камеры автофиксации.