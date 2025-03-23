Реконструкция Беляевского лицея №3 - тендер на 155 млн грн

В Одесской области реконструируют лицей за более 155 млн грн
В Одесской области запланировали реконструкцию Беляевского лицея №3. Проект предусматривает значительное обновление учебного заведения, включая достройку помещений, новое оборудование и благоустройство территории. Общая стоимость работ превышает 155 миллионов гривен.
Об этом Новини.LIVE узнали из портала электронных закупок Prozorro.
Больше о тендере
Тендер на реконструкцию заведения объявил Департамент капитального строительства Одесской областной администрации. Согласно документации, ожидаемая стоимость работ составляет более 155 508 819 грн. Финансирование будет происходить за счет областного и местного бюджетов. Подать предложения можно до 7 апреля 2025 года, а завершение реконструкции запланировано на август 2026 года.
Что планируют сделать
Проект предусматривает расширение учебных площадей, обустройство безбарьерной среды и обновление территории. Во дворе лицея высадят деревья, многолетние цветы и рулонный газон.
Кроме строительных работ, значительное внимание уделено модернизации материально-технической базы. Запланирована закупка:
- образовательного оборудования: мультимедийные доски, телевизоры с Wi-Fi, проекторы, системы оповещения о пожаре;
- мебели для классов и общежития: одноместные и двухместные ученические столы, трехэтажные детские кровати-трансформеры, шкафы для одежды и канцелярии;
- кухонного оборудования: микроволновые печи, кухонные стенки, кулеры для воды;
- систем жизнеобеспечения: каскадная котельная, дизельный генератор, система вентиляции и очистки воздуха, водоочистные установки, насосное оборудование;
- системы безопасности: видеонаблюдение, сигнализация, пожарные извещатели, датчики температуры и воды.
Напомним, в Одесской области объявили тендер на строительство современного сооружения двойного назначения за более 120 млн грн. Также мы писали, что на трассах Одесской области заработают новые камеры автофиксации.
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