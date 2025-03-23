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В Одесской области реконструируют лицей за более 155 млн грн

23 марта 2025 18:22
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Реконструкция Беляевского лицея №3 - тендер на 155 млн грн
Беляевский лицей №3. Фото: bilyayivka.city
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

В Одесской области запланировали реконструкцию Беляевского лицея №3. Проект предусматривает значительное обновление учебного заведения, включая достройку помещений, новое оборудование и благоустройство территории. Общая стоимость работ превышает 155 миллионов гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали из портала электронных закупок Prozorro.

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Объявление об аукционе. Фото: скриншот

Больше о тендере

Тендер на реконструкцию заведения объявил Департамент капитального строительства Одесской областной администрации. Согласно документации, ожидаемая стоимость работ составляет более 155 508 819 грн. Финансирование будет происходить за счет областного и местного бюджетов. Подать предложения можно до 7 апреля 2025 года, а завершение реконструкции запланировано на август 2026 года.

Что планируют сделать

Проект предусматривает расширение учебных площадей, обустройство безбарьерной среды и обновление территории. Во дворе лицея высадят деревья, многолетние цветы и рулонный газон.

Кроме строительных работ, значительное внимание уделено модернизации материально-технической базы. Запланирована закупка:

  • образовательного оборудования: мультимедийные доски, телевизоры с Wi-Fi, проекторы, системы оповещения о пожаре;
  • мебели для классов и общежития: одноместные и двухместные ученические столы, трехэтажные детские кровати-трансформеры, шкафы для одежды и канцелярии;
  • кухонного оборудования: микроволновые печи, кухонные стенки, кулеры для воды;
  • систем жизнеобеспечения: каскадная котельная, дизельный генератор, система вентиляции и очистки воздуха, водоочистные установки, насосное оборудование;
  • системы безопасности: видеонаблюдение, сигнализация, пожарные извещатели, датчики температуры и воды.

Напомним, в Одесской области объявили тендер на строительство современного сооружения двойного назначения за более 120 млн грн. Также мы писали, что на трассах Одесской области заработают новые камеры автофиксации.

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