Вибух у будівлі поліції в Біляївці Одеській області — відео

Вибух у поліції на Одещині — соцмережі ширять відео наслідків
Після вибуху в будівлі поліції у Біляївці на Одещині, внаслідок якого загинула жінка, на місці працюють правоохоронці та спецслужби. Фахівці обстежують приміщення та прилеглу територію, з’ясовуючи всі обставини події.
Про це повідомляють Telegram канали.
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Вибух у відділку поліції
У соцмережах пишуть, що вибух пролунав у відділку поліції Біляївки, розташованому поблизу кордону з невизнаним Придністров'ям.
За однією з версій, невідома жінка пронесла бомбу в приміщення, яка вибухнула разом із нею. Невідома загинула на місці.
Раніше у пресслужбі поліції Одеської області зазначили, що на місці події працюють правоохоронці та працівники Служби безпеки України. Обставини та деталі встановлюються.
А кілька днів тому у Рівному біля торгово-розважального центру стався теракт. Тоді здетонував саморобний вибуховий пристрій, який перевозили в автомобілі.
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