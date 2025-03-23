Вибух у будівлі поліції в Біляївці Одеській області — відео

Зруйнований вхід у відділок поліції. Фото: скриншот

Після вибуху в будівлі поліції у Біляївці на Одещині, внаслідок якого загинула жінка, на місці працюють правоохоронці та спецслужби. Фахівці обстежують приміщення та прилеглу територію, з’ясовуючи всі обставини події.

Про це повідомляють Telegram канали.

Читайте також:

Увага! Відео 18+, містить чутливі кадри та нецензурну лексику!

Вибух у відділку поліції

У соцмережах пишуть, що вибух пролунав у відділку поліції Біляївки, розташованому поблизу кордону з невизнаним Придністров'ям.

За однією з версій, невідома жінка пронесла бомбу в приміщення, яка вибухнула разом із нею. Невідома загинула на місці.

Раніше у пресслужбі поліції Одеської області зазначили, що на місці події працюють правоохоронці та працівники Служби безпеки України. Обставини та деталі встановлюються.

А кілька днів тому у Рівному біля торгово-розважального центру стався теракт. Тоді здетонував саморобний вибуховий пристрій, який перевозили в автомобілі.