Взрыв в здании полиции в Беляевке Одесской области — видео

Разрушенный вход в отделение полиции. Фото: скриншот

После взрыва в здании полиции в Беляевке Одесской области, в результате которого погибла женщина, на месте работают правоохранители и спецслужбы. Специалисты обследуют помещение и прилегающую территорию, выясняя все обстоятельства происшествия.

Об этом сообщают Telegram каналы.

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Взрыв в отделении полиции

В соцсетях пишут, что взрыв прогремел в отделении полиции Беляевки, расположенном вблизи границы с непризнанным Приднестровьем.

По одной из версий, неизвестная женщина пронесла бомбу в помещение, которая взорвалась вместе с ней. Неизвестная погибла на месте.

Ранее в пресс-службе полиции Одесской области отметили, что на месте происшествия работают правоохранители и сотрудники Службы безопасности Украины. Обстоятельства и детали устанавливаются.

А несколько дней назад в Ровно возле торгово-развлекательного центра произошел теракт. Тогда сдетонировало самодельное взрывное устройство, которое перевозили в автомобиле.