Вибух у будівлі поліції на Одещині в Біляївці — у СБУ заявили про теракт

Слідчі працюють на місці події. Ілюстративне фото: Суспільне Одеса

Служба безпеки України класифікувала вибух у будівлі поліції в Біляївці на Одещині, що стався 23 березня, як спробу теракту. За фактом події вже відкрито відповідне кримінальне провадження.

Про це повідомили у пресслужбі Управління СБУ в Одеській області.

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У спецслужбі зазначили, що досудове розслідування триває за статтею Кримінального кодексу України — терористичний акт.

"За даними слідства, вибух пролунав сьогодні близько 18-ї години після того, як до управління поліції увійшла жінка з пакетом, в якому, попередньо, могла бути вибухівка. Троє поліцейських отримали лише незначні ушкодження. Їм надано медичну допомогу. Огляд місця події проводять слідчі СБУ", — йдеться у повідомленні.

Повідомлення Управління СБ України в Одеській області у Facebook

Нагадаємо, 23 березня в управлінні поліції в Біляївці на Одещині стався вибух, унаслідок якого загинула жінка, а троє поліцейських отримали поранення. За попередніми даними, вибухівку могла пронести сама загибла. Згодом у соцмережах поширили відео наслідків вибуху.