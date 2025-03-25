На Львівщині знайшли тіло неповнолітньої одеситки

Анастасія Парфенова. Фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області

У Львівській області знайшли тіло 16-річної дівчинки, яка зникла зі свого дому в Одесі 16 березня. Попередньо, ознак насильницької смерті не виявили.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

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Подробиці справи

Інформацію про те, що 16-річна Анастасія Парфенова зникла з дому в Одесі, поліцейські отримали від її матері вночі 22 березня. За даним фактом одеські правоохоронці розпочали провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство) та об'явили її у розшук. Але, на жаль, тіло дівчини було виявлено на території одного з населених пунктів Львівщини. За попередньою інформацією судово-медичного експерта, ознаки насильницької смерті на її тілі відсутні. Наразі встановлюються всі обставини трагедії. Відомо, що дівчинка і раніше зникала, не попередивши батьків.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про теракт в Одесі. А також про дитину, яка працювала на ФСБ в Тернополі.