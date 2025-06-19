В Одесской области стартовала жатва - какой будет урожай в 2025 году

Поля Одесской области. Фото: Олег Кипер в соцсети

В Измаильском районе Одесской области началась жатва. По предварительным подсчетам аграриев, в этом году регион ожидает неплохой урожай.

Об этом сообщает Измаильская районная государственная администрация.

Реклама

Читайте также:

Начало жатвы

Аграрии Сафьяновской и Ренийской территориальных общин Одесской области уже приступили к уборке озимого ячменя и гороха. В общем, по Измаильскому району засеяно:

Озимым ячменем — 21,3 тыс. га,

озимой пшеницей — 42,4 тыс. га,

озимым рапсом — 16,3 тыс. га.

Первые результаты сбора свидетельствуют о хорошей урожайности, поэтому нынешняя кампания должна быть удачной.

Начало жатвы. Фото: Олег Кипер в соцсети

Фермеров поздравили

В связи с праздником, аграриев Одесской области поздравил и глава Одесской ОВА. Олег Кипер отметил, что именно на фермерах в основном сегодня держится экономика нашего плодородного региона.

"Фермеры Одесской области — это люди труда, стойкости и большой любви к своей земле. Несмотря на войну, вы сеете и собираете, обеспечиваете украинцев хлебом и поддерживаете экспортный потенциал области. Спасибо каждому, кто не сдается, кто кормит страну и помогает ВСУ. Именно на таких, как вы, держится Украина",— говорится в сообщении Олега Кипера.

День фермера

День фермера в Украине отмечается ежегодно 19 июня. Это сравнительно новый профессиональный праздник, который официально появился в календаре в 2020 году, когда президент Украины Владимир Зеленский подписал соответствующий указ. Дата выбрана неслучайно: именно 19 июня 2003 года был принят закон "О фермерском хозяйстве".

Напомним, недавно мы писали о том, что Одесская область является лидером по весенней посевной кампании. А также о дотациях на выращивание хлопка.