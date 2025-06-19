На Одещині стартували жнива - який буде врожай у 2025 році

На Одещині почалися жнива — який врожай обіцяють
В Ізмаїльському районі Одеської області почалися жнива. За попередніми підрахунками аграріїв, цього року регіон очікує непоганий урожай.
Про це повідомляє Ізмаїльська районна державна адміністрація.
Початок жнив
Аграрії Саф’янівської та Ренійської територіальних громад Одещини вже приступили до збирання озимого ячменю та гороху. Загалом, по Ізмаїльському району засіяно:
- Озимим ячменем — 21,3 тис. га,
- озимою пшеницею — 42,4 тис. га,
- озимим ріпаком — 16,3 тис. га.
Перші результати збору свідчать про добру врожайність, тому цьогорічна кампанія має бути вдалою.
Фермерів привітали
У зв'язку зі святом аграріїв Одещини привітав і очільник Одеської ОВА. Олег Кіпер наголосив, що саме на фермерах здебільше сьогодні тримається економіка нашого родючого регіону.
"Фермери Одещини — це люди праці, стійкості та великої любові до своєї землі. Попри війну, ви сієте і збираєте, забезпечуєте українців хлібом і підтримуєте експортний потенціал області. Дякую кожному, хто не здається, хто годує країну й допомагає ЗСУ. Саме на таких, як ви, тримається Україна", — йдеться у повідомленні Олега Кіпера.
День фермера
День фермера в Україні відзначається щороку 19 червня. Це порівняно нове професійне свято, яке офіційно з’явилося у календарі в 2020 році, коли Президент України Володимир Зеленський підписав відповідний указ. Дата обрана невипадково: саме 19 червня 2003 року був ухвалений закон "Про фермерське господарство".
Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що Одещина є лідером з весняної посівної кампанії. А також про дотації на вирощування бавовни.
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