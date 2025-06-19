На Одещині стартували жнива - який буде врожай у 2025 році

Поля Одещини. Фото: Олег Кіпер у соцмережі

В Ізмаїльському районі Одеської області почалися жнива. За попередніми підрахунками аграріїв, цього року регіон очікує непоганий урожай.

Про це повідомляє Ізмаїльська районна державна адміністрація.

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Початок жнив

Аграрії Саф’янівської та Ренійської територіальних громад Одещини вже приступили до збирання озимого ячменю та гороху. Загалом, по Ізмаїльському району засіяно:

Озимим ячменем — 21,3 тис. га,

озимою пшеницею — 42,4 тис. га,

озимим ріпаком — 16,3 тис. га.

Перші результати збору свідчать про добру врожайність, тому цьогорічна кампанія має бути вдалою.

Початок жнив. Фото: Олег Кіпер у соцмережі

Фермерів привітали

У зв'язку зі святом аграріїв Одещини привітав і очільник Одеської ОВА. Олег Кіпер наголосив, що саме на фермерах здебільше сьогодні тримається економіка нашого родючого регіону.

"Фермери Одещини — це люди праці, стійкості та великої любові до своєї землі. Попри війну, ви сієте і збираєте, забезпечуєте українців хлібом і підтримуєте експортний потенціал області. Дякую кожному, хто не здається, хто годує країну й допомагає ЗСУ. Саме на таких, як ви, тримається Україна", — йдеться у повідомленні Олега Кіпера.

День фермера

День фермера в Україні відзначається щороку 19 червня. Це порівняно нове професійне свято, яке офіційно з’явилося у календарі в 2020 році, коли Президент України Володимир Зеленський підписав відповідний указ. Дата обрана невипадково: саме 19 червня 2003 року був ухвалений закон "Про фермерське господарство".

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що Одещина є лідером з весняної посівної кампанії. А також про дотації на вирощування бавовни.