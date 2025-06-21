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Главная Одесса Зацепинг убивает — на Одесчине погибли уже трое подростков

Зацепинг убивает — на Одесчине погибли уже трое подростков

Ua en ru
Дата публикации 21 июня 2025 11:44
Зацепинг в Одесской области - полиция предупреждает о смертельной опасности
Люди идут по железнодорожным путям. Фото иллюстративное: freepik
Ключові моменти В Одесской области погибли трое подростков Родители могут понести уголовную ответственность

В Одесской области в этом году зафиксировали три случая гибели детей, которые залезли на вагоны ради видео в соцсетях. Правоохранители призывают родителей и подростков не повторять смертельно опасные "тренды".

Об этом в субботу, 21 июня, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

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В Одесской области погибли трое подростков

По данным полиции трагические случаи произошли в Одессе, а также в Одесском и Подольском районах. Правоохранители объясняют: даже если вагоны не движутся, возле них действует высокое напряжение, которое может ударить без прямого контакта. Причина, почему дети идут на такой риск, — желание привлечь внимание, подражание блогерам и давление среды.

"Дети часто не осознают: несколько тысяч лайков не стоят потери здоровья или жизни", — говорит начальница отдела ювенальной превенции полиции области Виктория Чалова.

Полиция регулярно проводит профилактические беседы в школах, рейды на вокзалах и мониторинг соцсетей. Но основная ответственность, по ее мнению, все равно лежит на родителях.

"Безопасность ребенка начинается дома — с доверия, объяснений и контроля", — подчеркнула майор полиции.

Родители могут понести уголовную ответственность

Добавим, что согласно закону дети до 16 лет не должны быть в публичных местах без сопровождения взрослых с 22:00 до 6:00. За нарушение ответственность несут и родители. Если же последствия тяжелые — возможно и уголовное производство.

Напомним, в Одессе задержали 31-летнего мужчину, которого подозревают в причастности к смерти семилетней девочки. Также мы писали, что члены всемирно известной преступной организации "Ндрангета", которых задержали в Одесской области, получили 11 лет тюрьмы.

Одесса смерть дети Одесская область Новости Одессы опасность
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
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