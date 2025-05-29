Дитину в Одесі вдарило струмом на потягу

Постраждала дитина. Фото: Головне управління ДСНС в Одеській області

В Одесі біля однієї із залізничних станцій 11-річний підліток заліз на дах потягу, де його вдарило електричним струмом. Дитину негайно ушпиталили до лікарні у важкому стані.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС в Одеській області.

Реклама

Читайте також:

Удар струмом

За попередньою інформацією, кілька підлітків в Одесі гралися поблизу вантажного потяга. Один із них піднявся на дах вагону, де його вдарило електричним струмом. Від сили удару дитину відкинуло під поїзд. Рятувальники, яких викликали очевидці, дістали хлопця та перенесли до карети медиків для подальшої госпіталізації.

"На жаль, такі випадки не поодинокі. Діти продовжують гратися поблизу залізничних об’єктів, наражаючи себе на смертельну небезпеку.Шановні батьки, розповідайте дітям про наслідки небезпечних ігор на залізницях та слідкуйте за їхнім дозвіллям. Пам’ятайте: безпека ваших дітей — це, перш за все, ваша відповідальність", — йдеться у повідомленні рятувальників.

Наразі поліцейські встановлюють всі обставини події, вирішується питання щодо надання правової кваліфікації.

Дитина з рятувальниками. Фото: Головне управління ДСНС в Одеській області

Дитина у кареті швидкої. Фото: Головне управління ДСНС в Одеській області

Підлітка переносять. Фото: Головне управління ДСНС в Одеській області

Нагадаємо, нещодавно ми писали про підлітка, який помер внаслідок удару струмом на потягу. А також про селфі підлітків на вагоні потягу.