В больнице в Одессе умер парень, которого ударило током на поезде

Селфи на вагоне — в одесской больнице умер второй подросток
Двое подростков в Одессе на Балтской дороге залезли на крышу грузового вагона, где их ударило током. Первый парень погиб на месте, второй — скончался в больнице.
Об этом сообщает Главное управление национальной полиции в Одесской области.
Подробности инцидента
Трагедия произошла в Пересыпском районе Одессы, по улице Атамана Головатого. Один из подростков (16 лет) погиб от разряда тока, а другой пострадавший (13 лет) остался на крыше вагона. Сотрудники ГСЧС, с помощью трехколенной лестницы и веревки, сняли парня, а потом в тяжелом состоянии его доставили в больницу. Однако спасти ребенка врачи не смогли.
Открыли дело
Полиция открыла дело по п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (убийство) с пометкой "несчастный случай". Юноши ранее в поле зрения правоохранителей не попадали. Семьи, в которых они воспитывались, на учете у социальных служб не состоят.
Напомним, недавно мы писали о назначении социальных стипендий студентам. А также о приговоре организатору чата в сети.
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