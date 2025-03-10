В больнице в Одессе умер парень, которого ударило током на поезде

Ребят снимают с поезда. Фото: ГСЧС Одесской области

Двое подростков в Одессе на Балтской дороге залезли на крышу грузового вагона, где их ударило током. Первый парень погиб на месте, второй — скончался в больнице.

Об этом сообщает Главное управление национальной полиции в Одесской области.

Читайте также:

Подробности инцидента

Трагедия произошла в Пересыпском районе Одессы, по улице Атамана Головатого. Один из подростков (16 лет) погиб от разряда тока, а другой пострадавший (13 лет) остался на крыше вагона. Сотрудники ГСЧС, с помощью трехколенной лестницы и веревки, сняли парня, а потом в тяжелом состоянии его доставили в больницу. Однако спасти ребенка врачи не смогли.

Открыли дело

Полиция открыла дело по п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (убийство) с пометкой "несчастный случай". Юноши ранее в поле зрения правоохранителей не попадали. Семьи, в которых они воспитывались, на учете у социальных служб не состоят.

Напомним, недавно мы писали о назначении социальных стипендий студентам. А также о приговоре организатору чата в сети.