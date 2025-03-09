Соціальні стипендії для студентів в Одесі — нові умови

Студенти під час лекції в університеті. Фото ілюстративне: УНІАН/Мусієнко Владислав

Студенти з вразливих категорій в Одесі тепер зможуть отримувати соціальні стипендії довше. Уряд ухвалив постанову, яка значно полегшує процедуру призначення виплат. Нові зміни допоможуть тим, хто раніше втрачав право на фінансову підтримку.

Про це у неділю, 9 березня, повідомили в Одеській міській раді.

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Нові правила отримання стипендії

За інформацією мерії, студенти з числа внутрішньо переміщених осіб, дітей учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та тих, хто був позбавлений особистої свободи, зможуть отримувати соціальні стипендії довше. Уряд ухвалив постанову, яка продовжує виплати після досягнення 18 років — тепер їх можна отримувати до 23 років включно.

Раніше студенти, чий статус або статус їхніх батьків було встановлено після 18 років, не могли претендувати на стипендію.

Спрощена процедура отримання стипендії

Також нововведення спрощують подачу документів:

Якщо посвідчення члена сім’ї загиблих ще не оформлене, для отримання стипендії можна подати рішення суду про визнання батьків безвісно відсутніми або витяг з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти.

Дітям учасників бойових дій дозволено подавати витяг з Єдиного державного реєстру ветеранів війни замість довідки про участь у бойових діях.

Ці зміни спростять доступ до соціальної підтримки для багатьох студентів в Одесі та по всій країні.

Нагадаємо, розмір стипендії курсантів вищих військових навчальних закладів України підвищено до 20 тисяч гривень. Також нещодавно у Міністерстві оборони України повідомили, воїни ЗСУ мають право на чотири одноразові грошові допомоги.