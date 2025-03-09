Социальные стипендии для студентов в Одессе - новые условия

Студенты во время лекции в университете. Фото иллюстративное: УНИАН/Мусиенко Владислав

Студенты из уязвимых категорий в Одессе теперь смогут получать социальные стипендии дольше. Правительство приняло постановление, которое значительно облегчает процедуру назначения выплат. Новые изменения помогут тем, кто ранее терял право на финансовую поддержку.

Об этом в воскресенье, 9 марта, сообщили в Одесском городском совете.

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Сообщение горсовета. Фото: скриншот

Новые правила получения стипендии

По информации мэрии, студенты из числа внутренне перемещенных лиц, детей участников боевых действий, лиц с инвалидностью вследствие войны и тех, кто был лишен личной свободы, смогут получать социальные стипендии дольше. Правительство приняло постановление, которое продлевает выплаты после достижения 18 лет - теперь их можно получать до 23 лет включительно.

Ранее студенты, чей статус или статус их родителей был установлен после 18 лет, не могли претендовать на стипендию.

Упрощенная процедура получения стипендии

Также нововведения упрощают подачу документов:

Если удостоверение члена семьи погибших еще не оформлено, для получения стипендии можно подать решение суда о признании родителей безвестно отсутствующими или выписку из Единого реестра лиц, пропавших без вести.

Детям участников боевых действий разрешено подавать выписку из Единого государственного реестра ветеранов войны вместо справки об участии в боевых действиях.

Эти изменения упростят доступ к социальной поддержке для многих студентов в Одессе и по всей стране.

Напомним, размер стипендии курсантов высших военных учебных заведений Украины повышен до 20 тысяч гривен. Также недавно в Министерстве обороны Украины сообщили, воины ВСУ имеют право на четыре единовременные денежные пособия.