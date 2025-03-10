В лікарні в Одесі помер хлопець, якого вдарило струмом на потязі

Хлопців знімають з потягу. Фото: ДСНС Одещини

Двоє підлітків в Одесі на Балтській дорозі залізли на дах вантажного вагону, де їх вдарило струмом. Перший хлопець загинув на місці, другий — помер у лікарні.

Про це повідомля Головне управління національної поліції в Одеській області

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Подробиці інциденту

Трагедія сталася в Пересипському районі Одеси, по вулиці Отамана Головатого. Один з підлітків (16 років) загинув від розряду струму, а інший постраждалий хлопець (13 років) залишився на даху вагону. Співробітники ДСНС, за допомогою триколінної драбини та мотузки, зняли хлопця, якого у тяжкому стані госпіталізовано до медичного закладу. Проте врятувати його лікарі не змогли.

Відкрили справу

Поліція відкрила справу за п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (вбивство) з позначкою "нещасний випадок". Юнаки раніше у поле зору правоохоронців не потрапляли. Сім’ї, в яких вони виховувалися, на обліках у соціальних служб не перебувають.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про призначення соціальних стипендій студентам. А також про вирок організатору чату у мережі.