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В Одессе подростка ударило током на вагоне — в ГСЧС показали фото

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Дата публикации 29 мая 2025 09:34
Ребенка в Одессе ударило током на поезде
Пострадал ребенок. Фото: Главное управление ГСЧС в Одесской области

В Одессе возле одной из железнодорожных станций 11-летний подросток залез на крышу поезда, где его ударило электрическим током. Ребенка немедленно госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС в Одесской области.

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Удар током

По предварительной информации, несколько подростков в Одессе играли вблизи грузового поезда. Один из них поднялся на крышу состава, где его ударило электрическим током. От силы удара ребенка отбросило под вагон. Спасатели, которых вызвали очевидцы, достали парня и перенесли в карету медиков для дальнейшей госпитализации.

"К сожалению, такие случаи не единичны, дети продолжают играть вблизи железнодорожных объектов, подвергая себя смертельной опасности. Уважаемые родители, рассказывайте детям о последствиях опасных игр на железных дорогах и следите за их досугом. Помните: безопасность ваших детей — это, прежде всего, ваша ответственность",— говорится в сообщении спасателей.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия, решается вопрос о правовой квалификации.

Возможно, это изображение 1 человек, скорая помощь и текст
Ребенок со спасателями. Фото: Главное управление ГСЧС в Одесской области
Возможно, это изображение 1 человек и текст
Ребенок в карете скорой. Фото: Главное управление ГСЧС в Одесской области
Возможно, это изображение 2 человека, поезд и текст
Подростка переносят. Фото: Главное управление ГСЧС в Одесской области

Напомним, недавно мы писали о подростке, который умер в результате удара током на поезде. А также о селфи подростков на вагоне поезда.

 

Одесса дети поезда Новости Одессы ранение
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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