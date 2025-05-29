Ребенка в Одессе ударило током на поезде

Пострадал ребенок. Фото: Главное управление ГСЧС в Одесской области

В Одессе возле одной из железнодорожных станций 11-летний подросток залез на крышу поезда, где его ударило электрическим током. Ребенка немедленно госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС в Одесской области.

Реклама

Читайте также:

Удар током

По предварительной информации, несколько подростков в Одессе играли вблизи грузового поезда. Один из них поднялся на крышу состава, где его ударило электрическим током. От силы удара ребенка отбросило под вагон. Спасатели, которых вызвали очевидцы, достали парня и перенесли в карету медиков для дальнейшей госпитализации.

"К сожалению, такие случаи не единичны, дети продолжают играть вблизи железнодорожных объектов, подвергая себя смертельной опасности. Уважаемые родители, рассказывайте детям о последствиях опасных игр на железных дорогах и следите за их досугом. Помните: безопасность ваших детей — это, прежде всего, ваша ответственность",— говорится в сообщении спасателей.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия, решается вопрос о правовой квалификации.

Ребенок со спасателями. Фото: Главное управление ГСЧС в Одесской области

Ребенок в карете скорой. Фото: Главное управление ГСЧС в Одесской области

Подростка переносят. Фото: Главное управление ГСЧС в Одесской области

Напомним, недавно мы писали о подростке, который умер в результате удара током на поезде. А также о селфи подростков на вагоне поезда.