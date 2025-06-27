Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортМедцентрВкусКиноНедвижимостьВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоТехнологииПраздникиЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса В Одессе хотят останавливать электротранспорт — когда и насколько

В Одессе хотят останавливать электротранспорт — когда и насколько

Ua ru
Дата публикации 27 июня 2025 14:27
В Одессе хотят останавливать транспорт во время минуты молчания - Обухов
Транспорт в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE
Ключові моменти Останавливать транспорт

В Одессе предложили останавливать транспорт во время минуты молчания, которая проходит по всей Украине в 9 утра. Эта идея уже на рассмотрении у директора КП "ОГЭТ" Николая Литовчука.

Об этом сообщил депутат одесского городского совета Петр Обухов.

Реклама
Читайте также:

Останавливать транспорт

Во время заседания постоянной комиссии по вопросам транспорта и дорожного хозяйства Петр Обухов предложил останавливать трамваи и троллейбусы в Одессе во время минуты молчания. По словам депутата, с такой просьбой к нему обратились жители города.

"Я считаю, что Одесса должна присоединиться к этой практике. Это маленький, но важный жест уважения. Он позволит нам почтить тех, кто отдал свою жизнь за нашу страну",— написал Петр Обухов.

Петр Обухов также добавил, что подобную инициативу уже реализовали таких городах, как Хмельницкий, Винница и городах Львовской области. Директор КП "ОГЭТ" Николай Литовчук пообещал рассмотреть эту идею.

None - фото 1
Сообщение Петра Обухова. Фото: скриншот поста Петра Обухова

Напомним, недавно мы писали о том, когда на маршруты выйдут гуманитарные автобусы. А также об акции "Остановись на минуту" в Одессе.

Одесса транспорт Новости Одессы Петр Обухов минута молчания
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации