В Одессе хотят останавливать транспорт во время минуты молчания - Обухов

Транспорт в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе предложили останавливать транспорт во время минуты молчания, которая проходит по всей Украине в 9 утра. Эта идея уже на рассмотрении у директора КП "ОГЭТ" Николая Литовчука.

Об этом сообщил депутат одесского городского совета Петр Обухов.

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Останавливать транспорт

Во время заседания постоянной комиссии по вопросам транспорта и дорожного хозяйства Петр Обухов предложил останавливать трамваи и троллейбусы в Одессе во время минуты молчания. По словам депутата, с такой просьбой к нему обратились жители города.

"Я считаю, что Одесса должна присоединиться к этой практике. Это маленький, но важный жест уважения. Он позволит нам почтить тех, кто отдал свою жизнь за нашу страну",— написал Петр Обухов.

Петр Обухов также добавил, что подобную инициативу уже реализовали таких городах, как Хмельницкий, Винница и городах Львовской области. Директор КП "ОГЭТ" Николай Литовчук пообещал рассмотреть эту идею.

Сообщение Петра Обухова. Фото: скриншот поста Петра Обухова

Напомним, недавно мы писали о том, когда на маршруты выйдут гуманитарные автобусы. А также об акции "Остановись на минуту" в Одессе.