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Головна Одеса Секретні військові матеріали — в Одесі затримали шпигуна

Секретні військові матеріали — в Одесі затримали шпигуна

Ua ru
Дата публікації: 27 червня 2025 13:03
Мешканець Одещини хотів придбати за гроші таємні розробки авіації ЗСУ
Затримання фігуранта. Фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області
Ключові моменти Подробиці цієї справи Яке покарання загрожує

Мешканець Одещини намагався за гроші купити в інженера документацію Міноборони України, що стосується авіаційних розробок. Фігуранта затримали в обласному центрі — йому загрожує позбавлення волі.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

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Подробиці цієї справи

За даними слідства, 37-річний житель Одещини запропонував інженеру 40 000 гривень хабаря за документи, що належать Міністерству оборони України. Підозрюваний хотів отримати копії дослідно-конструкторської роботи з модернізації військової авіаційної продукції. Про факт пропозиції працівник підприємства повідомив керівництву, яке звернулося до правоохоронців. Відтак поліцейські затримали фігуранта у момент передачі частини коштів у розмірі 20 000 гривень.

У ході слідчих дій правоохоронці вилучили гроші, мобільні телефони, документацію та інші речові докази.

Яке покарання загрожує

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України (надання неправомірної вигоди службовій особі за вчинення дій з використанням службового становища, вчинене за попередньою змовою). Йому загрожує до восьми років ув'язнення із конфіскацією майна або без такої. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід — тримання під вартою.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про ділка, який вимагав 25 тисяч за працевлаштування в СБУ. А також про псевдовійськових, яких правоохоронці затримали на Одещині

Одеса Міноборони Новини Одеси Нацполіція затримання
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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