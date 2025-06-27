Мешканець Одещини хотів придбати за гроші таємні розробки авіації ЗСУ

Секретні військові матеріали — в Одесі затримали шпигуна
Мешканець Одещини намагався за гроші купити в інженера документацію Міноборони України, що стосується авіаційних розробок. Фігуранта затримали в обласному центрі — йому загрожує позбавлення волі.
Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.
Подробиці цієї справи
За даними слідства, 37-річний житель Одещини запропонував інженеру 40 000 гривень хабаря за документи, що належать Міністерству оборони України. Підозрюваний хотів отримати копії дослідно-конструкторської роботи з модернізації військової авіаційної продукції. Про факт пропозиції працівник підприємства повідомив керівництву, яке звернулося до правоохоронців. Відтак поліцейські затримали фігуранта у момент передачі частини коштів у розмірі 20 000 гривень.
У ході слідчих дій правоохоронці вилучили гроші, мобільні телефони, документацію та інші речові докази.
Яке покарання загрожує
Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України (надання неправомірної вигоди службовій особі за вчинення дій з використанням службового становища, вчинене за попередньою змовою). Йому загрожує до восьми років ув'язнення із конфіскацією майна або без такої. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід — тримання під вартою.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про ділка, який вимагав 25 тисяч за працевлаштування в СБУ. А також про псевдовійськових, яких правоохоронці затримали на Одещині
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