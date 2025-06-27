Житель Одесской области хотел приобрести за деньги тайные разработки авиации ВСУ

Задержание фигуранта. Фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области

Житель Одесской области пытался за деньги купить у инженера документацию Минобороны Украины, касающуюся авиационных разработок. Фигуранта задержали в областном центре — ему грозит лишение свободы.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

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Подробности этого дела

По данным следствия, 37-летний житель Одесской области предложил инженеру 40 000 гривен взятки за документы, принадлежащие Министерству обороны Украины. Подозреваемый хотел получить копии опытно-конструкторской работы по модернизации военной авиационной продукции. Однако работник предприятия сообщил об этом руководству, которое обратилось к правоохранителям. Поэтому полицейские задержали фигуранта в момент передачи части средств в размере 20 000 гривен.

В ходе следственных действий правоохранители изъяли деньги, мобильные телефоны, документацию и другие вещественные доказательства.

Какое наказание грозит

Фигуранту сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (предоставление неправомерной выгоды должностному лицу за совершение действий с использованием служебного положения, совершенное по предварительному сговору). Ему грозит до восьми лет заключения с конфискацией имущества или без таковой. Суд избрал подозреваемому меру пресечения — содержание под стражей.

Напомним, недавно мы писали о дельце, который требовал 25 тысяч за трудоустройство в СБУ. А также о псевдовоенных, которых правоохранители задержали в Одесской области