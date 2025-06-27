Одессит требовал 25 тысяч долларов США за трудоустройство молодого человека в СБУ

Задержание подозреваемого. Фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области

В Одессе мужчина требовал деньги у молодого человека за содействие в трудоустройстве в Службу безопасности Украины. Однако дельца поймали с поличным правоохранители — ему грозит лишение свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

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Подробности дела

По данным следствия, 33-летний житель Одессы требовал 25 тысяч долларов у молодого человека, который намеревался трудоустроиться в Службу безопасности Украины. За эту сумму мужчина обещал повлиять на должностных лиц правоохранительного органа, чтобы те приняли положительное решение. В случае же отказа подозреваемый угрожал, что устроиться будет проблематично.

Тогда молодой человек обратился за помощью в правоохранительные органы. Полицейские зафиксировали передачу фигуранту части взятки в сумме 9-ти тысяч долларов, которая состоялась двумя траншами. После этого мужчина был задержан, а деньги — изъяты.

Какое наказание грозит

Фигуранту сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенное с вымогательством). Ему грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме почти миллион гривен.

Напомним, недавно мы писали о псевдовоенных, которых задержали в Одесской области. А также о наказании за похищение человека.