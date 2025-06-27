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Головна Одеса За роботу в СБУ в Одесі вимагали 25 тис. дол.— деталі

За роботу в СБУ в Одесі вимагали 25 тис. дол.— деталі

Ua ru
Дата публікації: 27 червня 2025 11:54
Одесит вимагав 25 тисяч доларів США за працевлаштування молодика до СБУ
Затримання підозрюваного. Фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області
Ключові моменти Подробиці справи Яке покарання загрожує

В Одесі чоловік вимагав гроші в молодика за сприяння у працевлаштуванні до Служби безпеки України. Однак ділка піймали на гарячому правоохоронці — йому загрожує позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

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Подробиці справи

За даними слідства, 33-річний житель Одеси вимагав 25 тисяч доларів у молодика, який мав намір працевлаштуватися до Служби безпеки України. За цю суму чоловік обіцяв вплинути на службових осіб правоохоронного органу, аби ті прийняли позитивне рішення. У разі ж відмови підозрюваний погрожував, що влаштуватися буде проблематично.

Тоді молодик звернувся по допомогу до правоохоронних органів. Поліцейські зафіксували передачу фігуранту частини хабаря в сумі 9-ти тисяч доларів, що відбулась двома траншами. Після цього чоловіка було затримано, а гроші – вилучено.

Яке покарання загрожує

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням). Йому загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в сумі майже мільйон гривень.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про псевдовійськових, яких затримали на Одещині. А також про покарання за викрадення людини.

СБУ Одеса Новини Одеси Нацполіція затримання
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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