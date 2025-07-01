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Главная Одесса В Одессе солдат избил мужчину и угнал авто — как наказали

В Одессе солдат избил мужчину и угнал авто — как наказали

Ua ru
Дата публикации 1 июля 2025 00:57
Военный ВСУ избил и ограбил одессита, но попал в ДТП на присвоенном авто
Военные на фронте. Фото иллюстративное: ОК "Пивдень"

В Одессе военный совершил разбойное нападение на мужчину, с которым выпивал. Однако после избиения потерпевшего и угона его машины, служащий въехал на присвоенном авто в бетонную перегородку. Дело рассматривали в Приморском райсуде.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

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Подробности дела

Военный в Одессе познакомился с прохожим мужчиной и начал употреблять с ним алкогольные напитки. После нескольких рюмок служащий навязался в гости и они совместно продолжили выпивать уже дома у потерпевшего. В ходе отдыха он внезапно ударил хозяина в лицо, из-за чего тот упал на пол. После этого нападающий продолжал наносить удары в область туловища и ног, в результате которых владелец квартиры начал терять сознание.

Как выяснилось, военный действовал со своим сообщником, и нейтрализовав хозяина квартиры, мужчины обыскали жилье и обнаружили сейф. Нападавшие пытались заставить потерпевшего назвать пароль от него, угрожая порезать ему лицо ножом. Однако тот уже был слишком пьян, чтобы корректно назвать необходимую комбинацию цифр.

В результате нападавшие взяли закрытый сейф с собой вместе с техникой, телефоном, деньгами, и ключами от квартиры и машины потерпевшего. Однако на Привокзальной площади преступники въехали в бетонную перегородку и повредили авто, чем нанесли имущественный ущерб на сумму 303 481 гривен.

Что решил суд

Фигуранта признали виновным по ч. 4 ст. 187, и ч.2 ст.289 УК Украины (разбой и незаконное завладение транспортным средством). Суд учел наличие предыдущих судимостей и приговорил подозреваемого к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Кроме того, он должен заплатить 303 481 грн компенсации потерпевшему за поврежденное в ДТП авто.

Напомним, недавно мы писали о провоенном, который ходил по Одессе с психотропами. А также о служащем ВСУ, который подделал документы о своей непригодности и хотел выехать за границу.

Одесса ВСУ Одесская область Новости Одессы судебные решения
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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