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Головна Одеса Бізнес на небіжчиках — на Одещині продавали місця на кладовищі

Бізнес на небіжчиках — на Одещині продавали місця на кладовищі

Ua ru
Дата публікації: 3 липня 2025 17:05
Завідувач кладовища в Одеському районі торгував місцями для поховань - як покарають
Затримання фігуранта. Фото: Одеська обласна прокуратура

Завідувач одного з кладовищ Одеського району за гроші продавав місця для поховань. Однак під час одержання хабаря від чергового клієнта його затримали правоохоронці. Чоловік може отримати до 10 років в'язниці.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

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Подробиці справи

Підозрюваний вимагав 1500 доларів США від громадянина за безперешкодне виділення двох місць на кладовищі. За зазначену суму він пообіцяв оформити документи на "бронювання" земельних ділянок, засвідчивши їх підписом і печаткою підприємства.

Посадовця затримали в адмінприміщенні кладовища під час одержання обумовленої суми хабаря. Гроші він отримав після видачі документа з відміткою про виділене місце для поховання.

Бізнес на небіжчиках — на Одещині продавали місця на кладовищі - фото 1
Вилучені гроші. Фото: Одеська обласна прокуратура

Яке покарання загрожує

Фігурантам повідомлено про підозру ч. 3 ст. 368 КК України (вимагання та одержання неправомірної вигоди). Йому загрожує від 5 до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. За клопотанням прокурора йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про розкрадання коштів на похованнях військових. А також про затримання власника одеського "Анубіса".

Одеса цвинтар Одеська область прокуратура Новини Одеси
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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