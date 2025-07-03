РФ навмисно атакує житлову забудову Одещини та інших регіонів,- Братчук

Після обстрілу Одеси. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Росія навмисно наносить удари по житловій забудові українських міст, зокрема й по Одещині. Крім того, постійно превіряє на місцевих мешканях нові види дронів.

Про це повідомив речник Української добровольчої армії Сергій Братчук в рамках марафону "Єдині новини".

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Атаки по житлових будинках

Для протидії російським атакам, зокрема на півдні, вже давно використовують не лише класичні засоби ППО та РЕБ, а й мобільні вогневі групи. Саме вони збивають більшість ворожих "шахедів", які летять по цивільній інфраструктурі.

Сергій Братчук каже, що атаки РФ по житловим будинкам не випадкові — росіяни свідомо обирають райони з щільною забудовою.

"Усі російські наративи про те, що влучання в житлові будинки випадкові є брехнею і це вже доведено. Тому що ворог атакує ті місця і в місті і в області, де є житлова забудова досить щільна і намагається максимально вразити і людей і критичну та цивільну інфраструктуру",— каже Сергій Братчук.

Сергій Братчук також додав, що РФ постійно шукає нові методи атак, аби протидіяти нашій ППО. Зокрема, експериментує з реактивними дронами "Бандероль".

Нагадаємо, нещодавно ми писали про кількість постраждалих внаслідок нічної атаки на Одесу. А також про те, що ЄСПЛ розглядає справу щодо обстрілу Сергіївки.