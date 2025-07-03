Наслідки дронової атаки РФ на Одесу 3 липня, є постраждалі - фото

Пошкоджений будинок. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні вночі один із дронів РФ влучив у багатоповерховий житловий будинок в Одесі. Кількість постраждалих вже зросла до 6 осіб, серед яких двоє дітей. Внаслідок удару 6 квартир зруйновано повністю, ще 36 — частково пошкоджені. Місцеві мешканці пережили нестерпних жах під час атаки та отримали величезні майнові збитки.

Про те, як одесити пережили цю ніч розповідають журналісти Новини.LIVE з місця подій.

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Залишились без нічого

Катерина під час нічної тривоги не встигла вийти з будинку, аби потрапити у сховище разом зі своєю дитиною. Малеча дуже перелякалась вибухів. Шахед влучив у будівлю, коли вона була на першому поверсі. Жінка каже: дронова атака лишила її майже без всього майна.

"Спустилися на перший поверх, почали виходити з будинку. Летів цей шахед, ми встигли зайти, дитину сховати біля ліфту і якраз почули цей вибух. Дитина перелякалася, її сестра забрала додому, дитина досі ще не спала. Не знаю як бути далі, адже залишились без нічого",— ділиться Катерина.

Катерина, пережила обстріл. Фото: Новини.LIVE

Ліквідація наслідків. Фото: Новини.LIVE

Знищені квартири. Фото: Новини.LIVE

Звикли до обстрілів

Надія під час тривоги встигла спуститися та вийти з будинку. Жінка каже: люди вже настільки звикли до обстрілів, що виходять одразу після того, як починають лунати сирени. Адже розуміють, що безпека життя та здоров'я — найголовніше

"Люди молодці, одразу спустилися вниз під час тривоги. Було дуже страшно. В будинок нас поки не пускають, там можуть впасти сходові прольоти. Очікуємо коли можна буде зайти у квартиру",— каже Надія.

Надія, завжди спускається коли тривога. Фото: Новини.LIVE

Місце влучання. Фото: Новини.LIVE

Руйнації у дворі. Фото: Новини.LIVE

Тривогу не було чутно

Лариса спала у своїй квартирі, коли почалися вибухи. Дівчина каже: заздалегідь у сховище спуститися не мала можливості, оскільки не почула сигнали повітряної тривоги.

"Як тривога почалася я не почула. Але почули вибухи: спочитку один, потім другий. Потім почали дзвонити у двері і ми спустилися вниз",— каже Лариса.

Лариса, не почули тривогу. Фото: Новини.LIVE

Будинок після атаки, вид знизу. Фото: Новини.LIVE

Наслідки обстрілу. Фото: Новини.LIVE

Рятувальна операція

Внаслідок атаки загорілися квартири з 7 по 9 поверхи. Чимало людей були заблоковані в своїх оселях. Рятувальники за допомогою спецтехніки допомогли вибратися з пастки 11 особам. Конструкція будинку досліджується працівниками ДСНС.

"Рятувальники встановили спеціальний прибор за допомогою якого контролюють поведінку елементів конструкції, так як вже є обвали. Для збереження особового складу робиться цей контроль",— каже речниця ГУ ДСНС в Одеській області Марина Аверіна.

Працівники ДСНС завершили рятувальну операцію після 10-ї години ранку.

Відкрито оперативний штаб

На місці ліквідації наслідків атаки було відкрито оперативний штаб. Мешканці пошкоджених будинків можуть звертатися туди за допомогою та консультацією. Або телефонувати (у робочі дні) до Хаджибейської районної адміністрації за телефонами:

(048) 752-96-16,

(048) 752-96-17.

Нагдаємо, нещодавно ми писали про те, що постраждалих внаслідок обстрілу було ушпиталено. А також про загрозу від кораблів РФ у Чорному морі.