Обстрел Одессы 3 июля - поврежден дом и есть пострадавшие

Чрезвычайники спасают пострадавших в Одессе. Фото: ГСЧС Украины

В ночь на 3 июля враг атаковал Одессу дронами. В результате обстрела повреждена многоэтажка и есть пострадавшие.

Об этом в Telegram сообщает мэр города Геннадий Труханов и ГСЧС Украины.

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По словам Труханова, возле поврежденного в результате атаки дома работает оперативный штаб.

"Спасатели освободили пять человек, которые были заблокированы на верхних этажах. Среди них — двое детей. Все они получают необходимую помощь.

В больницу госпитализированы трое пострадавших", — рассказал мэр города.

Поврежденный дом в Одессе. Фото: Геннадий Труханов/Telegram

Поврежденный дом в Одессе. Фото: Геннадий Труханов/Telegram

Мэр Одессы общается с жильцами, чей дом пострадал. Фото: Геннадий Труханов/Telegram

Он уточнил, что по предварительному осмотру, одна из парадных получила значительные повреждения. Поэтому находиться в новой опасно.

После снятия аварийных конструкций эксперты будут проводить детальную оценку состояния здания. Это в свою очередь, позволит определить дальнейшие действия.

"Спасибо всем службам, которые работают непрерывно. Мы рядом с людьми, которые пострадали", — добавил Труханов.

Тем временем в ГСЧС тоже опубликовали фото и уточнили, что из-за вражеской атаки повреждена 9-этажка, с 7 по 9 этажи возник пожар.

Ночной пожар в поврежденном доме. Фото: ГСЧС

"Спасатели эвакуировали 50 жителей, из них 10 человек, в том числе 2 детей, спасли с помощью спецтехники. К сожалению, есть четверо пострадавших", — уточнили чрезвычайники.

Напомним, что этой ночью в Одесской области объявили тревогу. После этого в Одессе были слышны взрывы, поскольку враг задействовал для атаки дроны.

Также отметим, что по первым данным, Труханов и глава ОГА Олег Кипер писали о поврежденных жилых домах. То есть, судя по тем утверждениям, пострадало не одно здание.