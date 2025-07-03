Обстрел Одессы 3 июля - поврежден дом и есть пострадавшие

РФ атаковала Одессу — поврежден дом, пострадавшие в больнице
В ночь на 3 июля враг атаковал Одессу дронами. В результате обстрела повреждена многоэтажка и есть пострадавшие.
Об этом в Telegram сообщает мэр города Геннадий Труханов и ГСЧС Украины.
Последствия атаки РФ по Одессе в ночь на 3 июля
По словам Труханова, возле поврежденного в результате атаки дома работает оперативный штаб.
"Спасатели освободили пять человек, которые были заблокированы на верхних этажах. Среди них — двое детей. Все они получают необходимую помощь.
В больницу госпитализированы трое пострадавших", — рассказал мэр города.
Он уточнил, что по предварительному осмотру, одна из парадных получила значительные повреждения. Поэтому находиться в новой опасно.
После снятия аварийных конструкций эксперты будут проводить детальную оценку состояния здания. Это в свою очередь, позволит определить дальнейшие действия.
"Спасибо всем службам, которые работают непрерывно. Мы рядом с людьми, которые пострадали", — добавил Труханов.
Тем временем в ГСЧС тоже опубликовали фото и уточнили, что из-за вражеской атаки повреждена 9-этажка, с 7 по 9 этажи возник пожар.
"Спасатели эвакуировали 50 жителей, из них 10 человек, в том числе 2 детей, спасли с помощью спецтехники. К сожалению, есть четверо пострадавших", — уточнили чрезвычайники.
Напомним, что этой ночью в Одесской области объявили тревогу. После этого в Одессе были слышны взрывы, поскольку враг задействовал для атаки дроны.
Также отметим, что по первым данным, Труханов и глава ОГА Олег Кипер писали о поврежденных жилых домах. То есть, судя по тем утверждениям, пострадало не одно здание.
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