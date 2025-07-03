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Головна Одеса В Одесі через атаку РФ пошкоджено житлові будинки

В Одесі через атаку РФ пошкоджено житлові будинки

Ua ru
Дата публікації: 3 липня 2025 03:26
Обстріл Одеси 3 липня — пошкоджено житлові будинки
Вибух у місті. Ілюстративне фото: kr.depo.ua

В ніч проти 3 липня російські окупанти атакували Одесу дронами. Внаслідок обстрілу зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури. 

Про це у Telegram повідомляє глава Одеської ОВА Олег Кіпер.

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"Ворог атакував Одесу ударними безпілотниками. Попри активну роботу ППО, є пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків", — йдеться у повідомленні.

Кіпер додав, що інформація щодо постраждалих уточнюється. Також він зазначив, що не ад ліквідацією наслідків працюють усі уповноважені служби.

Нагадаємо, вибухи в Одесі лунали менше години тому. Повітряні сили ЗСУ фіксували в акваторії Чорного моря дрони, які тримали курс на Одесу.

Також ми писали, що 30 червня ворог також атакував Одесу. Внаслідок обстрілу було пошкоджено частину техніки та приміщень філії "Інфоксводоканал".

Одеса вибух обстріли дрон Шахід-136 війна в Україні Росія
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
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