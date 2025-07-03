Обстріл Одеси 3 липня — пошкоджено житлові будинки

Вибух у місті. Ілюстративне фото: kr.depo.ua

В ніч проти 3 липня російські окупанти атакували Одесу дронами. Внаслідок обстрілу зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури.

Про це у Telegram повідомляє глава Одеської ОВА Олег Кіпер.

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"Ворог атакував Одесу ударними безпілотниками. Попри активну роботу ППО, є пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків", — йдеться у повідомленні.

Кіпер додав, що інформація щодо постраждалих уточнюється. Також він зазначив, що не ад ліквідацією наслідків працюють усі уповноважені служби.

Нагадаємо, вибухи в Одесі лунали менше години тому. Повітряні сили ЗСУ фіксували в акваторії Чорного моря дрони, які тримали курс на Одесу.

Також ми писали, що 30 червня ворог також атакував Одесу. Внаслідок обстрілу було пошкоджено частину техніки та приміщень філії "Інфоксводоканал".