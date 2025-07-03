Обстріл Одеси 3 липня — пошкоджено житлові будинки

В Одесі через атаку РФ пошкоджено житлові будинки
В ніч проти 3 липня російські окупанти атакували Одесу дронами. Внаслідок обстрілу зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури.
Про це у Telegram повідомляє глава Одеської ОВА Олег Кіпер.
Перші наслідки атаки РФ по Одесі в ніч проти 3 липня
"Ворог атакував Одесу ударними безпілотниками. Попри активну роботу ППО, є пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків", — йдеться у повідомленні.
Кіпер додав, що інформація щодо постраждалих уточнюється. Також він зазначив, що не ад ліквідацією наслідків працюють усі уповноважені служби.
Нагадаємо, вибухи в Одесі лунали менше години тому. Повітряні сили ЗСУ фіксували в акваторії Чорного моря дрони, які тримали курс на Одесу.
Також ми писали, що 30 червня ворог також атакував Одесу. Внаслідок обстрілу було пошкоджено частину техніки та приміщень філії "Інфоксводоканал".
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