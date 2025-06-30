РФ пошкодила дроновим обстрілом автівки та приміщення Інфоксводоканалу

Авто після атаки. Фото: Інфоксводоканал

Внаслідок атаки ударними БпЛА РФ було пошкоджено частину техніки та приміщень філії "Інфоксводоканал". Через це значно погіршиться логістика аварійних бригад та швидкість проведення ремонтних робіт.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Наслідки обстрілу

Російський "шахед" атакував авторемонтні майстерні та місце зберігання спецтехніки "Інфоксводоканалу", внаслідок чого було пошкоджено кілька десятків одиниць транспорту. Здебільшого, це автівки бригад, на яких співробітники дістаються місця аварії, та везуть все необхідне для проведення робіт. Крім того, від обстрілу сильно постраждали екскаватор, автоцистерни та мулонасоси.

Також російський дрон повністю зруйнував приміщення ремонтного цеху, автоелектриків та мотористів. На місцях спалахнули пожежі, які комунальники намагалися гасити своїми силами ще до приїзду рятувальників. На щастя, ніхто з них не постраждав.

"Наслідки могли б бути набагато гіршими, якби не оперативні дії наших водіїв та чергових механіків. Вони ще до прибуття ДСНС одразу кинулися гасити полум’я з автоцистерн, щоб вогонь не знищив всю техніку, та евакуювали вцілілий транспорт", — йдеться у повідомленні комунальників.

Після цієї атаки транспортна логістика та робота аварійних бригад водоканалу буде дещо ускладнена, попереджають в Інфоксі.

Пошкоджене авто. Фото: Інфоксводоканал

Зруйнована будівля. Фото: Інфоксводоканал

Нагадаємо, нещодавно ми писали про пошкодження залізничного вокзалу в Полтаві внаслідок атаки РФ. А також про потяг, який потрапив під обстріл на Дніпропетровщині.