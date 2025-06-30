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Главная Одесса Обстрел Одессы — повреждены ремонтные мастерские Инфоксводоканала

Обстрел Одессы — повреждены ремонтные мастерские Инфоксводоканала

Ua ru
Дата публикации 30 июня 2025 12:37
РФ повредила дроновым обстрелом машины и помещения Инфоксводоканала
Авто после атаки после атаки. Фото: Инфоксводоканал

В результате атаки ударными БПЛА РФ была повреждена часть техники и помещений филии "Инфоксводоканал". Из-за этого значительно ухудшится логистика аварийных бригад и скорость проведения ремонтных работ.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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Последствия обстрела

Российский "шахед" атаковал авторемонтные мастерские и место хранения спецтехники "Инфоксводоканала", в результате чего было повреждено несколько десятков единиц транспорта. В основном, это машины бригад, на которых сотрудники добираются до места аварии, и везут все необходимое для проведения работ. Кроме того, от обстрела сильно пострадали экскаватор, автоцистерны и мулонасосы.

Также российский дрон полностью разрушил помещения ремонтного цеха, автоэлектриков и мотористов. На местах вспыхнули пожары, которые коммунальщики пытались тушить своими силами еще до приезда спасателей. К счастью, никто из них не пострадал.

"Последствия могли бы быть гораздо хуже, если бы не оперативные действия наших водителей и дежурных механиков. Они еще до прибытия ГСЧС сразу бросились тушить пламя из автоцистерн, чтобы огонь не уничтожил всю технику, и эвакуировали уцелевший транспорт",— говорится в сообщении коммунальщиков.

После этой атаки транспортная логистика и работа аварийных бригад водоканала будет несколько затруднена, предупреждают в Инфоксе.

РФ повредила атакой авто и помещение Инфоксводоканала в Одессе - фото 1
Поврежденное авто. Фото: Инфоксводоканал
РФ повредила атакой авто и помещение Инфоксводоканала в Одессе - фото 2
Разрушенное здание. Фото: Инфоксводоканал

Напомним, недавно мы писали о повреждении железнодорожного вокзала в Полтаве в результате атаки РФ. А также о поезде, который попал под обстрел на Днепропетровщине.

 

Одесса обстрелы вода Новости Одессы коммунальные службы
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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