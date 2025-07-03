Обстрел Одессы 3 июля — повреждены жилые дома

В Одессе из-за атаки РФ повреждены жилые
В ночь на 3 июля российские оккупанты атаковали Одессу дронами. В результате обстрела зафиксировано повреждение гражданской инфраструктуры.
Об этом в Telegram сообщает глава Одесской ОВА Олег Кипер.
Первые последствия атаки РФ по Одессе в ночь на 3 июля
"Враг атаковал Одессу ударными беспилотниками. Несмотря на активную работу ПВО, есть повреждения гражданской инфраструктуры, в частности жилых домов", — говорится в сообщении.
Кипер добавил, что информация о пострадавших уточняется. Также он отметил, что не ад ликвидацией последствий работают все уполномоченные службы.
Напомним, взрывы в Одессе раздавались менее часа назад. Воздушные силы ВСУ фиксировали в акватории Черного моря дроны, которые держали курс на Одессу.
Также мы писали, что 30 июня враг также атаковал Одессу. В результате обстрела была повреждена часть техники и помещений филиала "Инфоксводоканал".
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