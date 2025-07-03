Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииИнвестицииФинансыМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса В Одессе из-за атаки РФ повреждены жилые

В Одессе из-за атаки РФ повреждены жилые

Ua ru
Дата публикации 3 июля 2025 03:26
Обстрел Одессы 3 июля — повреждены жилые дома
Взрыв в городе. Иллюстративное фото: kr.depo.ua

В ночь на 3 июля российские оккупанты атаковали Одессу дронами. В результате обстрела зафиксировано повреждение гражданской инфраструктуры. 

Об этом в Telegram сообщает глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Реклама
Читайте также:

Первые последствия атаки РФ по Одессе в ночь на 3 июля

"Враг атаковал Одессу ударными беспилотниками. Несмотря на активную работу ПВО, есть повреждения гражданской инфраструктуры, в частности жилых домов", — говорится в сообщении.

Кипер добавил, что информация о пострадавших уточняется. Также он отметил, что не ад ликвидацией последствий работают все уполномоченные службы.

Напомним, взрывы в Одессе раздавались менее часа назад. Воздушные силы ВСУ фиксировали в акватории Черного моря дроны, которые держали курс на Одессу.

Также мы писали, что 30 июня враг также атаковал Одессу. В результате обстрела была повреждена часть техники и помещений филиала "Инфоксводоканал".

Одесса взрыв обстрелы дрон Шахид-136 война в Украине Россия
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации