Обстрел Одессы 3 июля — повреждены жилые дома

Взрыв в городе. Иллюстративное фото: kr.depo.ua

В ночь на 3 июля российские оккупанты атаковали Одессу дронами. В результате обстрела зафиксировано повреждение гражданской инфраструктуры.

Об этом в Telegram сообщает глава Одесской ОВА Олег Кипер.

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"Враг атаковал Одессу ударными беспилотниками. Несмотря на активную работу ПВО, есть повреждения гражданской инфраструктуры, в частности жилых домов", — говорится в сообщении.

Кипер добавил, что информация о пострадавших уточняется. Также он отметил, что не ад ликвидацией последствий работают все уполномоченные службы.

Напомним, взрывы в Одессе раздавались менее часа назад. Воздушные силы ВСУ фиксировали в акватории Черного моря дроны, которые держали курс на Одессу.

Также мы писали, что 30 июня враг также атаковал Одессу. В результате обстрела была повреждена часть техники и помещений филиала "Инфоксводоканал".