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Головна Одеса РФ атакувала Одесу — пошкоджено будинок, постраждалі в лікарні

РФ атакувала Одесу — пошкоджено будинок, постраждалі в лікарні

Ua ru
Дата публікації: 3 липня 2025 06:05
Обстріл Одеси 3 липня — пошкоджено будинок та є постраждалі
Надзвичайники рятують постраждалих в Одесі. Фото: ДСНС України

В ніч проти 3 липня ворог атакував Одесу дронами. Внаслідок обстрілу пошкоджено багатоповерхівку та є постраждалі.

Про це у Telegram повідомляє мер міста Геннадій Труханов і ДСНС України.

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За словами Труханова, біля пошкодженого внаслідок атаки будинку працює оперативний штаб.

"Рятувальники звільнили п’ятьох людей, які були заблоковані на верхніх поверхах. Серед них — двоє дітей. Усі вони отримують необхідну допомогу.
До лікарні госпіталізовано трьох постраждалих", — розповів мер міста.

Обстріл Одеси 3 липня - пошкоджено будинок та є постраждалі - фото 1
Пошкоджений будинок в Одесі. Фото: Геннадій Труханов/Telegram
Обстріл Одеси 3 липня - пошкоджено будинок та є постраждалі - фото 2
Пошкоджений будинок в Одесі. Фото: Геннадій Труханов/Telegram
Обстріл Одеси 3 липня - пошкоджено будинок та є постраждалі - фото 3
Мер Одеси спілкується с мешканцями, чий будинок постраждав. Фото: Геннадій Труханов/Telegram

Він уточнив, що за попереднім оглядом, одна з парадних зазнала значних ушкоджень. Тож перебувати в новій небезпечно.

Після зняття аварійних конструкцій експерти будуть проводити детальну оцінку стану будівлі. Це у свою чергу, дасть змогу визначити подальші дії.

"Дякую всім службам, які працюють безперервно. Ми поруч з людьми, які постраждали", — додав Труханов.

Тим часом у ДСНС теж опублікували фото та уточнили, що через ворожу атаку пошкоджена 9-поверхівка, з 7 по 9 поверхи виникла пожежа.

Обстріл Одеси 3 липня - пошкоджено будинок та є постраждалі - фото 4
Нічна пожежа в пошкодженому будинку. Фото: ДСНС

"Рятувальники евакуювали 50 мешканців, з них 10 осіб, зокрема 2 дітей, врятували за допомогою спецтехніки. На жаль, є четверо постраждалих", — уточнили надзвичайники.

Нагадаємо, що цієї ночі в Одеській області оголосили тривогу. Після цього в Одесі було чути вибухи, оскільки ворог задіяв для атаки дрони.

Також зазначимо, що за першими даними, Труханов та глава ОВА Олег Кіпер писали про пошкоджені житлові будинки. Тобто, судячи з тих тверджень, постраждала не одна будівля.

Одеса пожежа обстріли війна в Україні руйнування постраждалі
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
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