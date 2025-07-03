Обстріл Одеси 3 липня — пошкоджено будинок та є постраждалі

РФ атакувала Одесу — пошкоджено будинок, постраждалі в лікарні
В ніч проти 3 липня ворог атакував Одесу дронами. Внаслідок обстрілу пошкоджено багатоповерхівку та є постраждалі.
Про це у Telegram повідомляє мер міста Геннадій Труханов і ДСНС України.
Наслідки атаки РФ по Одесі в ніч проти 3 липня
За словами Труханова, біля пошкодженого внаслідок атаки будинку працює оперативний штаб.
"Рятувальники звільнили п’ятьох людей, які були заблоковані на верхніх поверхах. Серед них — двоє дітей. Усі вони отримують необхідну допомогу.
До лікарні госпіталізовано трьох постраждалих", — розповів мер міста.
Він уточнив, що за попереднім оглядом, одна з парадних зазнала значних ушкоджень. Тож перебувати в новій небезпечно.
Після зняття аварійних конструкцій експерти будуть проводити детальну оцінку стану будівлі. Це у свою чергу, дасть змогу визначити подальші дії.
"Дякую всім службам, які працюють безперервно. Ми поруч з людьми, які постраждали", — додав Труханов.
Тим часом у ДСНС теж опублікували фото та уточнили, що через ворожу атаку пошкоджена 9-поверхівка, з 7 по 9 поверхи виникла пожежа.
"Рятувальники евакуювали 50 мешканців, з них 10 осіб, зокрема 2 дітей, врятували за допомогою спецтехніки. На жаль, є четверо постраждалих", — уточнили надзвичайники.
Нагадаємо, що цієї ночі в Одеській області оголосили тривогу. Після цього в Одесі було чути вибухи, оскільки ворог задіяв для атаки дрони.
Також зазначимо, що за першими даними, Труханов та глава ОВА Олег Кіпер писали про пошкоджені житлові будинки. Тобто, судячи з тих тверджень, постраждала не одна будівля.
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