Последствия дроновой атаки РФ на Одессу 3 июля, есть пострадавшие — фото

Поврежденный дом. Фото: Новини.LIVE

Сегодня ночью один из дронов РФ попал в многоэтажный жилой дом в Одессе. Количество пострадавших уже возросло до 6 человек, среди которых двое детей. В результате удара 6 квартир разрушены полностью, еще 36 — частично повреждены. Местные жители пережили невыносимых ужас во время атаки и получили огромные имущественные убытки.

О том, как одесситы пережили эту ночь рассказывают журналисты Новини.LIVE с места событий.

Реклама

Читайте также:

Остались без ничего

Екатерина во время ночной тревоги не успела выйти из дома, чтобы попасть в убежище вместе со своим ребенком. Дети очень испугались взрывов. ''Шахед'' попал в здание, когда она была на первом этаже. Женщина говорит: дроновая атака оставила ее почти без всего имущества.

"Спустились на первый этаж, начали выходить из дома. Летел этот ''шахед'', мы успели зайти, ребенка спрятать возле лифта и как раз услышали этот взрыв. Ребенок испугался, его сестра забрала домой, ребенок до сих пор еще не спал. Не знаю, как быть дальше, ведь остались без ничего", — делится Екатерина.

Екатерина пережила обстрел. Фото: Новини.LIVE

Ликвидация последствий. Фото: Новини.LIVE

Уничтоженные квартиры. Фото: Новини.LIVE

Привыкли к обстрелам

Надежда во время тревоги успела спуститься и выйти из дома. Женщина говорит: люди уже настолько привыкли к обстрелам, что выходят сразу после того, как начинают звучать сирены. Ведь понимают, что безопасность жизни и здоровья — самое главное.

"Люди молодцы, сразу спустились вниз во время тревоги. Было очень страшно. В дом нас пока не пускают, там могут упасть лестничные пролеты. Ожидаем, когда можно будет зайти в квартиру", — говорит Надежда.

Надежда всегда спускается, когда тревога. Фото: Новини.LIVE

Место попадания. Фото: Новини.LIVE

Разрушения во дворе. Фото: Новини.LIVE

Тревогу не было слышно

Лариса спала в своей квартире, когда начались взрывы. Девушка говорит: заранее в убежище спуститься не было возможности, поскольку она не услышала сигналы воздушной тревоги.

"Как тревога началась, я не услышала. Но услышали взрывы: сначала один, потом второй. Потом начали звонить в дверь и мы спустились вниз", — говорит Лариса.

Лариса не услышала тревогу. Фото: Новини.LIVE

Дом после атаки, вид снизу. Фото: Новини.LIVE

Последствия обстрела. Фото: Новини.LIVE

Спасательная операция

В результате атаки загорелись квартиры с 7 по 9 этажи. Многие люди были заблокированы в своих жилищах. Спасатели с помощью спецтехники помогли выбраться из ловушки 11 людям. Конструкция дома исследуется работниками ГСЧС.

"Спасатели установили специальный прибор, с помощью которого контролируют поведение элементов конструкции, так как уже есть обвалы. Для сохранения личного состава делается этот контроль", — говорит пресс-секретарь ГУ ГСЧС в Одесской области Марина Аверина.

Работники ГСЧС завершили спасательную операцию после 10 часов утра.

Открыт оперативный штаб

На месте ликвидации последствий атаки был открыт оперативный штаб. Жители поврежденных домов могут обращаться туда за помощью и консультацией. Или звонить (в рабочие дни) в Хаджибейскую районную администрацию по телефонам:

(048) 752-96-16,

(048) 752-96-17.

Напомним, недавно мы писали о том, что пострадавшие в результате обстрела были госпитализированы. А также об угрозе от кораблей РФ в Черном море.