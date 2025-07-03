Угроза обстрела для Одесской области - РФ вывела военный корабль в Черное море

Корабль РФ в море. Фото иллюстративное: Укринформ

Сегодня, 3 июля, Россия снова вывела на патрулирование военные корабли с "Калибрами" в Черное и Средиземное моря. Кроме того, РФ продолжает создавать угрозу для гражданского судоходства, выключая системы автоматической идентификации.

Об этом сообщили в Военно-Морских силах Вооруженных сил Украины.

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В Черном море сейчас находится 1 военный корабль РФ. В Средиземном на рейды выведены три российских судна, одно из которых снаряжено сразу 4 ракетами. В Азовской акватории присутствия врага утром не зафиксировано.

Актуальная информация. Фото: ВМС Украины

Движение по Керченскому проливу

За прошедшие сутки в Черное море через Керченский пролив зашло 3 судна, 1 из которых продолжило движение в направлении пролива Босфор. В Азовскую акваторию — 5 кораблей, 3 из них направлялись со стороны Турции. В ВМС добавляют: Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море от 1974 года, выключая системы автоматической идентификации, что затрудняет мониторинг движения транспортных средств.

Напомним, недавно мы писали о том, что РФ не хватает оборудования для восстановления кораблей. А также о том, на что способны новые морские дроны ВСУ.