Угроза обстрела для Одесской области - РФ вывела военный корабль в Черное море

Враг вывел корабли в Чёрное море — опасность для Одесчины
Сегодня, 3 июля, Россия снова вывела на патрулирование военные корабли с "Калибрами" в Черное и Средиземное моря. Кроме того, РФ продолжает создавать угрозу для гражданского судоходства, выключая системы автоматической идентификации.
Об этом сообщили в Военно-Морских силах Вооруженных сил Украины.
Количество кораблей в морях
В Черном море сейчас находится 1 военный корабль РФ. В Средиземном на рейды выведены три российских судна, одно из которых снаряжено сразу 4 ракетами. В Азовской акватории присутствия врага утром не зафиксировано.
Движение по Керченскому проливу
За прошедшие сутки в Черное море через Керченский пролив зашло 3 судна, 1 из которых продолжило движение в направлении пролива Босфор. В Азовскую акваторию — 5 кораблей, 3 из них направлялись со стороны Турции. В ВМС добавляют: Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море от 1974 года, выключая системы автоматической идентификации, что затрудняет мониторинг движения транспортных средств.
Напомним, недавно мы писали о том, что РФ не хватает оборудования для восстановления кораблей. А также о том, на что способны новые морские дроны ВСУ.
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