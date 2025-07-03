Загроза обстрілу для Одещини - РФ вивела військовий корабель у Чорне море

Корабель РФ у морі. Фото ілюстративне: Укрінформ

Сьогодні, 3 липня, Росія знову вивела на патрулювання військові кораблі із "Калібрами" у Чорне та Середземне моря. Крім того, РФ продовжує створювати загрозу для цивільного судноплавства, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.

Про це повідомили у Військово-Морських силах Збройних сил України.

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У Чорному морі наразі перебуває 1 військовий корабель РФ. У Середземному на рейди виведено три російських судна, одне з яких споряджене одразу 4 ракетами. В Азовській акваторії присутності ворога зранку не зафіксовано.

Актуальна інформація. Фото: ВМС України

Рух Керченською протокою

Протягом минулої доби до Чорного моря Керченською протокою зайшло 3 судна, 1 з яких продовжило рух у напрямку протоки Босфор. До Азовської акваторії — 5 кораблів, 3 з них прямували зі сторони Туреччини. У ВМС додають: Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі від 1974 року, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації, що ускладнює моніторинг руху транспортних засобів.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що РФ бракує обладнання для відновлення кораблів. А також про те, на що здатні нові морські дрони ЗСУ.