Росія вивела у Чорне море ракетоносії з Калібрами - Одещина під загрозою обстріла (від ВМС України)

Корабель РФ. Фото: Дмитро Плетенчук у соцмережі

Сьогодні, 2 липня, після тривалої перерви РФ знову вивела на патрулювання у Чорне море військовий корабель із "Калібрами" напоготові. Крім того, Росія продовжує створювати загрозу для цивільного судноплавства у Середземній акваторії.

Про це повідомили у Військово-Морських силах Збройних сил України.

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У Чорному морі наразі перебуває 1 ракетоносій РФ, який може випустити до 6 "Калібрів". У Середземному на рейди виведено три російських судна, одне з яких споряджене одразу 8 ракетами. В Азовській акваторії присутності ворога зранку не зафіксовано.

Актуальна інформація. Фото: Військово-морські сили

Рух Керченською протокою

Протягом минулої доби до Чорного моря Керченською протокою зайшло 3 судна. До Азовської акваторії — 5 кораблів, 3 з них прямували зі сторони Туреччини. У ВМС додають: Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі від 1974 року, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації, що ускладнює моніторинг руху транспортних засобів.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що РФ бракує обладнання для відновлення кораблів. А також про те, куди Росія передислокувала частину військового флоту.