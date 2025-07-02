Россия вывела в Черное море ракетоносители с Калибрами - Одесская область под угрозой обстрела (от ВМС Украины)

Корабль РФ. Фото: Дмитрий Плетенчук в соцсети

Сегодня, 2 июля, после длительного перерыва РФ снова вывела на патрулирование в Черное море военный корабль с "Калибрами" наготове. Кроме того, Россия продолжает создавать угрозу для гражданского судоходства в Средиземной акватории.

Об этом сообщили в Военно-Морских силах Вооруженных сил Украины.

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В Черном море сейчас находится 1 ракетоноситель РФ, который может выпустить до 6 "Калибров". В Средиземном на рейды выведены три российских судна, одно из которых снаряжено сразу 8 ракетами. В Азовской акватории присутствия врага утром не зафиксировано.

Актуальная информация. Фото: Военно-морские силы

Движение по Керченскому проливу

За прошедшие сутки в Черное море через Керченский пролив зашло 3 судна. В Азовскую акваторию — 5 кораблей, 3 из них направлялись со стороны Турции. В ВМС добавляют: Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море от 1974 года, выключая системы автоматической идентификации, что затрудняет мониторинг движения транспортных средств.

Напомним, недавно мы писали о том, что РФ не хватает оборудования для восстановления кораблей. А также о том, куда Россия передислоцировала часть военного флота.