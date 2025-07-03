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Главная Одесса Жара пришла в Одессу — насколько прогрелась вода в море

Жара пришла в Одессу — насколько прогрелась вода в море

Ua ru
Дата публикации 3 июля 2025 04:57
Какая температура воды в Черном море сегодня - прогноз погоды в Одессе и области на 3 июня от синоптиков Гидрометцентра
Пляж в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, в четверг, 3 июля, в Одессе будет переменная облачность, однако осадков синоптики не прогнозируют. Температура воды в море не изменится и останется достаточно теплой для того, чтобы купаться в ней, не опасаясь простуды.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Температура воды

По данным синоптиков Гидрометцентра, температура воды в Черном море 3 июля не изменится. Она в течение всего дня будет держаться на уровне 17-18°С.

Погода в Одессе

Сегодня в Одессе будет переменная облачность, однако никаких осадков не прогнозируют. Ветер — северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью будет достигать +17...+19 °C, а днем потеплеет до +27...+29 °C.

Погода в Одесской области

Одесскую область также ожидает переменная облачность без осадков. Ветер сегодня прогнозируют северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью будет достигать +14...+19 °C, днем — от +29 °C до +34 °C. На автодорогах региона обещают хорошую видимость.

Кроме того, по региону завтра ожидается повышенный уровень пожарной опасности. Погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения возгораний в экосистемах, при наличии источников возгорания (открытого огня).

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Погода в Одесской области. Фото: скриншот сообщения Гидрометцентра

Напомним, недавно мы писали о том, что в Украине начинается настоящая жара. А также о том, какую погоду обещают синоптики в течение лета.

Одесса Черное море вода Новости Одессы прогноз погоды
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
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