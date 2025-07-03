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Головна Одеса Спека прийшла до Одеси — наскільки прогрілася вода у морі

Спека прийшла до Одеси — наскільки прогрілася вода у морі

Ua ru
Дата публікації: 3 липня 2025 04:57
Яка температура води у Чорному морі сьогодні - прогноз погоди в Одесі і області на 3 червня від синоптиків Гідрометцентру
Пляж в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, у четвер, 3 липня, в Одесі буде мінлива хмарність, однак опадів синоптики не прогноують. Температура води у морі не зміниться та зилишиться достатньо теплою для того, аби купатися в ній, не побоююючись застуди.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Температура води

За даними синоптиків Гідрометцентру, температура води у Чорному морі 3 липня не зміниться. Вона протягом всього дня буде триматися на рівні 17-18°С.

Погода в Одесі

Сьогодні в Одесі буде мінлива хмарність, однак жодних опадів не прогнозують. Вітер — північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі сягатиме +17...+19 °C, а вдень потеплішає до +27...+29 °C. 

Погода на Одещині

Одеську область також очікує мінлива хмарність без опадів. Вітер сьогодні прогнозують північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі сягатиме +14...+19 °C, вдень — від +29 °C до +34 °C. На автошляхах регіону обіцяють добру видимість.

Крім того, по регіону завтра очікується підвищений рівень пожежної небезпеки. Погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження загорянь в екосистемах, при наявності джерел займання (відкритого вогню).

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Погода на Одещині. Фото: скриншот повідомлення Гідрометцентру

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що в Україні починається справжня спека. А також про те, яку погоду обіцяють синоптики протягом літа.

Одеса Чорне море вода Новини Одеси прогноз погоди
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
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