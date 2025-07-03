РФ намеренно атакует жилую застройку Одесской области и других регионов, - Братчук

После обстрела Одессы. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Россия намеренно наносит удары по жилой застройке украинских городов, в том числе и по Одесской области. Кроме того, постоянно испытывает на местных жителях новые виды дронов.

Об этом сообщил спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук в рамках марафона "Єдині новини".

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Атаки по жилым домам

Для противодействия российским атакам, в частности на юге, уже давно используют не только классические средства ПВО и РЭБ, но и мобильные огневые группы. Именно они сбивают большинство вражеских "шахедов", которые летят по гражданской инфраструктуре.

Сергей Братчук говорит, что атаки РФ по жилым домам не случайны — россияне сознательно выбирают районы с плотной застройкой.

"Все российские нарративы о том, что попадания в жилые дома случайны, являются ложью, и это уже доказано. Потому что враг атакует те места и в городе, и в области, где жилая застройка достаточно плотная, и пытается максимально поразить и людей, и критическую и гражданскую инфраструктуру", — говорит Сергей Братчук.

Сергей Братчук также добавил, что РФ постоянно ищет новые методы атак, чтобы противодействовать нашей ПВО. В частности, экспериментирует с реактивными дронами "Бандероль".

Напомним, недавно мы писали о количестве пострадавших в результате ночной атаки на Одессу. А также о том, что ЕСПЧ рассматривает дело об обстреле Сергеевки.