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Головна Одеса Доставка до Молдови — мешканців Одещини вивозили разом з колодами

Доставка до Молдови — мешканців Одещини вивозили разом з колодами

Ua ru
Дата публікації: 3 липня 2025 11:35
Мешканці Одещини вивозили ухилянтів у фурі з дровами
Затримані на кордоні. Фото: Національна поліція України.

Мешканці Одещини за гроші вивозили ухилянтів у Молдову у фурі з дровами. Однак під час переправлення чергових клієнтів, правоохоронці піймали ділків на гарячому, їм загрожує позбавлення волі.

Про це повідомляє Національна поліція України.

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Подробиці справи

37-річний житель Білгород-Дністровського району та його 40-річний спільник з Чорноморська мали забезпечити одеситу незаконний виїзд до Республіки Молдова у вантажівці з дровами. З пасажира просили 10 500 доларів, з яких більшу частину треба було заплатити до перетину кордону, а решту – після. Поліцейські затримали старшого за віком фігуранта після того, як він отримав частину грошей, а його спільника – коли той віз "клієнта" у бік сусідньої країни. У вантажівці виявилося ще двоє чоловіків, які, скориставшись послугами зловмисників, мали намір незаконно перетнути державний кордон.

10,5 тисяч доларів за поїздку до молдови у фурі з дровами: одеські поліцейські зірвали чергову спробу незаконного переправлення військовозобов’язаних через державний кордон
Вантажівка з дровами. Фото: Національна поліція України.

Крім того, правоохоронці вилучили телефони, гроші та авто, на які суд наклав арешт. Також в ході обшуку за місцем мешкання одного з фігурантів виявили речовини, схожі на наркотичні, які скерували на експертизу. 

Яке покарання загрожує

Фігурантам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через кордон). Їм загрожує до дев’яти років ув'язнення з конфіскацією майна. Суд обрав підозрюваним  запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 242 240 грн та 908 400 грн.

На пасажирів склали протоколи за ч. 2 ст. 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (незаконний перетин кордону). Їм загрожу до 8500 грн штрафу або 15 діб арешту.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про росіянина, який переправляв чоловіків до Молдови. А також про схему з переправлення військовозобов'язаних вантажівками.

Одеса Молдова Одеська область Новини Одеси ухилянти
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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