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Главная Одесса Зарабатывали на несуществующих военнослужащих — схема на Одесчине

Зарабатывали на несуществующих военнослужащих — схема на Одесчине

Ua ru
Дата публикации 2 июля 2025 18:18
Военные ВСУ в Одесской области присвоили 7,7 миллионов гривен на фиктивных служащих
Задержание подозреваемых. Фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области

Военные из Одесской области оформляли мужчин на фиктивную службу в ВСУ и присваивали средства, которые начислялись им в качестве заработной платы. Таким образом дельцы нанесли государству ущерб почти на 8 миллионов гривен, им грозит лишение свободы.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

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Подробности дела

Подозреваемые, в сговоре с пока неустановленными лицами, организовали схему обогащения во время военного положения. Они собирали мужчин, которые не желали проходить службу, но соглашались на фиктивное оформление в воинскую часть. Командование издавало приказы о призыве таких лиц в ряды ВСУ и назначении их на должности солдат.

Впоследствии служащие составляли фиктивные ведомости о начислении денежного обеспечения. А средства перечислялись на банковские счета псевдовоеннослужащих, переводились в наличные и распределялись между участниками схемы. Таким образом фигуранты присвоили более 7,7 млн грн.

Во время масштабной спецоперации правоохранители провели более 100 санкционированных обысков на территории Одесской, Николаевской, Запорожской и Черкасской областей и изъяли ряд вещественных доказательств.

Какое наказание грозит

Фигурантам сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенное повторно, группой лиц, в крупных размерах, в условиях военного положения). Им грозит до 8 лет заключения. Суд избрал подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 6 млн грн и 4 млн 650 тыс. грн соответственно.

Напомним, недавно мы писали о дельце, который хотел заработать на помощи ВСУ. А также о служащем, который планировал вывозить лиц в СЗЧ.

Одесса ВСУ Одесская область Новости Одессы Нацполиция задержание
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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